Los empleados de Zara convierten la camiseta de Bad Bunny en su extra de Carnaval

La camiseta conmemorativa que el artista puertorriqueño regaló a los empleados de Zara en Arteixo tras su actuación en el descanso de la Super Bowl 2026 ya circula por plataformas como Wallapop o Vinted, donde algunos trabajadores han visto en ella una inesperada paga extra de Carnaval.

La prenda, idéntica a la que Bad Bunny vistió sobre el escenario y reconocible por el número 64 en el pecho y la fecha del 8 de febrero de 2026 en la etiqueta, se ha convertido en objeto de deseo para fans y coleccionistas. Por ahora, el anuncio más ambicioso fija su precio en 900 euros, aunque el mercado no ha tardado en autorregularse y ya han aparecido ofertas más “competitivas” en torno a los 600 euros. Ley de oferta y demanda, versión Benito.

La historia de esta camiseta comienza este lunes en la sede de Inditex en Sabón. Al llegar a sus mesas, los empleados de Zara se encontraron con un regalo inesperado: la prenda y una carta firmada por el propio Bad Bunny, en la que agradecía el trabajo realizado para su actuación en la Super Bowl. “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”, decía el mensaje, desatando la curiosidad entre los trabajadores sobre una posible visita del artista a Arteixo o incluso futuras colaboraciones.

La camiseta forma parte del estilismo con el que Bad Bunny protagonizó uno de los descansos de la Super Bowl más comentados de los últimos años, vestido íntegramente de Zara.

Ahora, esa misma prenda que nació como un gesto de agradecimiento interno se ha convertido en pieza de coleccionista. Entre la emoción del recuerdo y la tentación del ingreso extra, algunos empleados ya han decidido desprenderse de ella.