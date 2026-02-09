Mi cuenta

A Coruña

Los empleados de Zara convierten la camiseta de Bad Bunny en su extra de Carnaval

Lo que empezó como un guiño del puertorriqueño ya ha dado el salto al mercado de segunda mano

Esther Durán
09/02/2026 21:36
La camiseta Bad Bunny en Vinted
La camiseta Bad Bunny en Vinted
La camiseta conmemorativa que el artista puertorriqueño regaló a los empleados de Zara en Arteixo tras su actuación en el descanso de la Super Bowl 2026 ya circula por plataformas como Wallapop o Vinted, donde algunos trabajadores han visto en ella una inesperada paga extra de Carnaval.

La camiseta conmemorativa de Bad Bunny a los empleados de Arteixo en Wallapop
La camiseta conmemorativa de Bad Bunny a los empleados de Arteixo en Wallapop

La prenda, idéntica a la que Bad Bunny vistió sobre el escenario y reconocible por el número 64 en el pecho y la fecha del 8 de febrero de 2026 en la etiqueta, se ha convertido en objeto de deseo para fans y coleccionistas. Por ahora, el anuncio más ambicioso fija su precio en 900 euros, aunque el mercado no ha tardado en autorregularse y ya han aparecido ofertas más “competitivas” en torno a los 600 euros. Ley de oferta y demanda, versión Benito.

La camiseta Bad Bunny en Vinted
La camiseta Bad Bunny en Vinted

La historia de esta camiseta comienza este lunes en la sede de Inditex en Sabón. Al llegar a sus mesas, los empleados de Zara se encontraron con un regalo inesperado: la prenda y una carta firmada por el propio Bad Bunny, en la que agradecía el trabajo realizado para su actuación en la Super Bowl. “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”, decía el mensaje, desatando la curiosidad entre los trabajadores sobre una posible visita del artista a Arteixo o incluso futuras colaboraciones.

Regalo que Bad Bunny dejó a los empleados de Zara en Arteixo

El regalo que Bad Bunny dejó a los empleados de Zara en Arteixo

Más información
Bad Bunny

Bad Bunny viste de Zara en la Super Bowl más reivindicativa

Más información

La camiseta forma parte del estilismo con el que Bad Bunny protagonizó uno de los descansos de la Super Bowl más comentados de los últimos años, vestido íntegramente de Zara.

Ahora, esa misma prenda que nació como un gesto de agradecimiento interno se ha convertido en pieza de coleccionista. Entre la emoción del recuerdo y la tentación del ingreso extra, algunos empleados ya han decidido desprenderse de ella.

