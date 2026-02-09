Mi cuenta

A Coruña

Locura por el precio de Estrella Galicia en Nueva York

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
09/02/2026 14:05
Disfrutar de una Estrella Galicia es algo cotidiano para cualquier coruñés, sin que ello suponga dejarse buena parte del sueldo. Sin embargo, no sucede lo mismo al otro lado del Atlántico. Y es que, en Nueva York, gozar de la cerveza herculina por excelencia es un lujo que no todos se pueden permitir. 

Cousin Marcus es un creador de contenido estadounidense que asegura que la 1906 es su cerveza favorita, pero que encontrarla entre las calles de la gran manzana no es tan sencillo como parece. Tras recibir varios consejos sobre dónde comprarla, por fin la tiene en sus manos, pero le ha salido caro. 

Marcus subió un vídeo en TikTok en el que confesaba que seis botellas de esta cerveza le costaron 30 dólares (unos 25 euros), algo impensable en España, pues aquí la cifra no supera los ocho euros. El vídeo ha llegado a usuarios coruñeses que le ofrecen un viaje a la ciudad para gozar de esta bebida a un precio mucho menor, algo que el influencer no descarta. 

En cierto modo, este precio no es tan desorbitado como parece, pues los costos de importación, impuestos y aranceles hacen que el valor de estas seis cervezas aumente. Y más aún siendo la 1906, cuyo precio es ligeramente superior.

