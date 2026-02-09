La Xunta destina 5,7 millones de euros a un prototipo que aprovechará la energía de las olas en Langosteira

Vista del Puerto Exterior de Langosteira EC

La Xunta de Galicia ha aprobado iniciar los trámites administrativos del proyecto de compra pública de innovación denominado Innomar, que promueve el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la Consellería de Economía e Industria.

La iniciativa está dirigida a avanzar en el desarrollo de las energías renovables marinas a través de la instalación del primer prototipo flotante de estas características en el entorno del Puerto Exterior de Langosteira, que permitirá monitorizar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes.

Esta iniciativa incluye el diseño, desarrollo y validación de una solución tecnológica innovadora consistente en un multiconector flotante sensorizado, que permita la conexión de múltiples prototipos de generación eléctrica y la evacuación de la energía producida.

También servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones atmosféricas y marinas como el viento, oleaje, corrientes y mareas, así como factores ambientales y de biodiversidad del medio marino.

El prototipo estará situado en la zona experimental de energías marinas de Punta Langosteira. La Xunta señala que se trata de "una infraestructura única para la validación de tecnologías marinas en condiciones reales" y que está considerada como "la segunda zona experimental del mundo con mayor concentración de energía de las olas, por detrás de la costa sur de Gales".

El Gobierno gallego indica que es una solución que posibilitará "el autoconsumo en las áreas próximas", que en este caso podría ser el propio puerto de A Coruña o áreas empresariales del entorno.

El presupuesto para su puesta en marcha asciende a 5,7 millones de euros, cofinanciados en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del Programa plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la línea de Fomento de la innovación desde la demanda (línea FID) para la compra pública de innovación.

"La contribución del proyecto Innomar va más allá de la generación y evacuación de energía renovable, ya que contribuirá al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas apostando por la generación de conocimiento científico y tecnológico transferible, al refuerzo de la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial gallego y a potenciar la cadena de valor de las industrias asociadas a esta fuente de energía renovable", afirma la Xunta.