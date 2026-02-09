La primera comparsa que bailó en A Coruña llega a sus 25 ‘Caliente, caliente’

La agrupación Tarde, Mal e Arrastro de Los Rosales, en el ‘Carnaval Pequeño’ de 2024 Patricia G. Fraga

Hace más de treinta años, el exalcalde Francisco Vázquez colocaba la primera piedra del gran barrio del boom inmobiliario de los noventa en A Coruña. Aquella zona, bautizada como Los Rosales, presenció como desde finales del siglo pasado y principios de este, miles de familias –en su mayoría jóvenes– emprendían un futuro en una zona tachada en un principio de periférica, pero con potencial para convertirse en uno de los distritos más demandados en los próximos años.

En aquellos últimos años de los 90, múltiples negocios empezaron a abrir en el nuevo barrio herculino. Con los nuevos comercios, las primeras conversaciones; y con los nuevos bares, las primeras cervezas. De hecho, no dio siquiera mucho tiempo a que las familias se conociesen demasiado cuando, precisamente entre cervezas, varias personas coincidiesen en que solo faltaba una cosa para que el barrio estuviese al completo: una comparsa de carnaval. El nombre tenía que definir la idiosincrasia de uno de los últimos barrios en sumarse al desfile choqueiro coruñés. No tardaron mucho en pensarlo, aunque eso sí, ‘Tarde, Mal e Arrastro’.

De aquel momento se acuerda a la perfección una de sus fundadoras y actual presidenta de la comparsa, Nuria Centeno. En su caso, emigró de Puente de Sanabria al nuevo distrito herculino en 1998 para cumplir su sueño de montar una guardería. Aunque no le chistaba demasiado disfrazarse, Centeno explica que viene de un pueblo con mucha tradición carnavalera. A su llegada a A Coruña, decidió ir a ver el tradicional desfile de comparsas de la ciudad. Y ahí, descubrió, después de la guardería, cuál sería su próximo cometido en el barrio.

Los inicios

“La comparsa la creamos en 2001. Nosotros queríamos participar en el desfile de ese mismo año pero éramos muy nuevos y no sabíamos muy bien como iba todo eso. Cuando leemos las bases, vemos que para desfilar había que ser por lo menos 30 personas. Tuvo que venir gente de mi familia para poder llegar al mínimo”, recuerda Centeno.

Hoy en día, afortunadamente el aforo mínimo no es un problema. Y es que, desde ese desfile de comparsas de 2001 en el que, vestidos de animales, se animaron a bajar al centro ante la atenta mirada de los coruñeses, la asociación coruñesa se volvió una de las comparsas más únicas de toda la ciudad. Prueba de ello, es que, ese mismo año, se convirtieron en la primera de la ciudad que desfiló con coreografía propia: “Realmente fue muy divertido y emocionante, había muchos niños pequeños y lo hacían fenomenal. Nunca nadie había llevado coreografía en el desfile, fuimos los primeros”, expresan desde la asociación.

Desde 2001, solo el desfile de veinte años más tarde –suspendido por el Covid–, evitó que Tarde, Mal e Arrastro’ luciera sus mejores galas por las céntricas calles herculinas. Desde esquimales a hadas, pasando por interpretaciones de Michael Jackson o Tina Turner, además de películas como Los Picapiedra o Alicia en el País de las Maravillas, con la ganaron el primer premio en 2020.

Tarde, Mal e Arrastro, además, es una de las comparsas que todavía sobreviven en la ciudad con la misma pasión que el primer día. Hoy en día, cuentan con 138 integrantes, “aunque ya tuvimos años de unos 180, de los que más de 100 eran niños”, incide la presidenta. Parte de su éxito reside en la complicidad que hay entre los participantes y, sobre todo, en el amor que todos tienen por el barrio y por el Carnaval: “En la comparsa cada uno pone su granito de arena: unos se encargan de las telas, otros del transporte, otros de la coreografía, del maquillaje..., si a cada uno no le saliese hacer eso, no hubiéramos llegado a los 25”, apunta Centeno.

Y es que, como todo baile, tiene un proceso y un cronograma que seguir si queremos que funcione a la perfección. “Normalmente, antes de Semana Santa ya tenemos un poco la idea del año siguiente. Le vamos dando forma y empezamos con los ensayos a lo largo de los fines de semana. Después, del desfile, hacemos lo que se conoce como ‘Carnaval Pequeño’, en el que desfilamos por el barrio y, más tarde, nos ponemos más serios para dejar todo listo para el febrero siguiente”, concluye Nuria Centeno. A falta de una semana para que soplen las velas de su primer cuarto de siglo, nadie quiere desvelar del todo a quién representarán el próximo sábado, aunque se sabe que será un cumpleaños ‘Caliente, caliente’.