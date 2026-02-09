Mi cuenta

A Coruña

La gira mundial de 'La reina del flow' parará en el Coliseum de A Coruña

Tras el éxito en el Recorda Fest, algunos de los protagonistas de la serie de Netflix volverán a tierras herculinas con la presencia en esta ocasión de Charly Flow, el personaje de Carlos Torres

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/02/2026 18:00
Una actuación de 'La reina del flow'
Una actuación de 'La reina del flow'
Cedida
La gira mundial de 'La reina del flow' contará con parada en A Coruña. Concretamente, el 27 de junio, el Coliseum recibirá a los actores y cantantes de la producción de Caracol difundida por Netflix.

El fenómeno televisivo ya tuvo una toma de contacto en tierras herculinas el pasado verano, cuando 'La reina del flow' formó parte de la programación del Recorda Fest. Su éxito en el festival y en su paso por el Movistar Arena de Madrid propicia el regreso de la versión joven de Yeimi (María José Varga), Charly Flow/ Pez Koi (Juan Manuel Restrepo), Drama Key (Juan Palau) y Cris Vega (Kevin Bury), a los que se sumarán en esta ocasión, encabezando el elenco, Charly Flow (Carlos Torres) y Yoni Trejos (Jay Torres).

La Reina del Flow | “Sabemos que en España van a recibir a ‘La Reina del Flow’ divinamente”

Las entradas para esta cita se pondrán a la venta este martes 10 de febrero, a partir de las 12.00 horas, en Ataquilla y Ticketmaster.

La programación del Coliseum

El fenómeno televisivo se une así a una programación musical del Coliseum que se retomará el próximo día 21 tras el último concierto de Mikel Izal este pasado fin de semana.

Mikel Izal hace de su despedida del público coruñés toda una celebración

Ese 21 de febrero devolverá la música al multiusos Amaral, que presentará su nuevo disco, 'Dolce Vita'. De aquí a final de año están previstos también conciertos de Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Operación Triunfo (19 de abril), Rodrigo Cuevas (30 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Megadeth (27 de mayo), Pablo Alborán (4 de julio), Carlos Rivera (10 de julio), Yandel (12 de julio), Aitana (22 de julio), La Oreja de Van Gogh (11 y 12 de septiembre), Antonio Orozco (3 de octubre), Melendi (13 y 14 de noviembre), Raphael (21 de noviembre), Hombres G (5 de diciembre) y Carolina Durante (12 de diciembre).

