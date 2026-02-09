La 80’s Party regresa a Coruña The Style Outlets con un concurso de lo más jugoso

Interior del centro Coruña The Style Outlets Cedida

La 80’s Party regresa a Coruña The Style Outlets, pero este año la música no será lo único que acelere las pulsaciones. El próximo jueves, 12 de febrero, el centro outlet de referencia en Galicia, elevará la experiencia de compra con el lanzamiento del 80’s Challenge.

Bajo la provocadora premisa “¿Serías capaz de gastar 1.000€ en menos de un minuto y medio?”, el centro desafía a uno de sus visitantes a convertir un día de compras en una competición de velocidad, estrategia y destreza.

Una mecánica vertiginosa: comprar, ganar y correr

El 80’s Challenge es la gran novedad de esta edición. La dinámica está diseñada para premiar la fidelidad de los clientes en tiempo real. Para formar parte de esta experiencia, los clientes deberán realizar sus compras durante la jornada del 12 de febrero y presentar el ticket del día en el Infopoint, donde recibirán la papeleta oficial que valida su participación.

El punto álgido del evento se vivirá a las 19:00 horas, momento en el que se realizará el sorteo para conocer el nombre del ganador. La organización ha establecido como requisito indispensable la presencia del afortunado en el momento del anuncio para poder reclamar el premio; en caso de ausencia, se procederá inmediatamente a extraer una nueva papeleta. Una vez confirmado, el ganador se enfrentará al cronómetro: dispondrá de exactamente 80 segundos para recorrer la tienda elegida y hacerse con todos los artículos que desee hasta alcanzar un valor máximo de 1.000€.

El protagonista del reto gozará de total libertad para elegir su escenario de juego entre las 40 marcas participantes. La selección incluye firmas deportivas, de moda u hogar de la talla de Adidas, Dockers, Guess, Home&Cook, Adolfo Domínguez o El Pulpo

La esencia de la fiesta de los descuentos

Más allá del espectáculo del sorteo, la 80’s Party se consolida como una de las fechas comerciales señaladas en el calendario de ahorro de los coruñeses. Durante toda la jornada, un total de 40 marcas ofrecerán una selección de artículos con un 80% de descuento sobre el precio original.

Se trata de una oportunidad única para renovar armario y equipamiento con moda, deporte, hogar y complementos de primeras marcas a precios irrepetibles.

Con esta iniciativa, Coruña The Style Outlets refuerza su compromiso por ofrecer experiencias innovadoras que van más allá de la compra tradicional, invitando a sus clientes a "bailar al ritmo de los mayores descuentos" y vivir la emoción de ganar a lo grande.