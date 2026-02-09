ITG investiga sistemas para predecir el consumo y optimizar la utilización de las redes eléctricas

Presentación del proyecto R5DES | Cedida Cedida

ITG (Instituto Tecnológico de Galicia), centro cuya sede se ubica en A Coruña, ha puesto en marcha de forma oficial la iniciativa la Red de Excelencia Cervera R5DES, orientada a abordar los grandes retos del sistema energético del futuro.

Además de la entidad coruñesa, en este proyecto participan el centro tecnológico valenciano ITE y los vascos Cidetec, Tekniker e Ikerlan.

Esta iniciativa busca definir tecnologías para predecir el consumo, automatizar la red y optimizar almacenamiento y operación inteligente. Los centros participantes se complementan en campos como predicción, automatización, control distribuido, almacenamiento, digitalización y operación inteligente de redes eléctricas.

Combinación

ITG explica que aporta su “experiencia” en “digitalización energética” y validación “en entornos reales” con el objetivo común de avanzar hacia infraestructuras energéticas “más resilientes, eficientes y adaptativas”.

El director de la División de Energía de ITG, Santiago Rodríguez Charlón, asegura que “la combinación de inteligencia artificial, digitalización y nuevas tecnologías energéticas” nos permite ofrecer “herramientas avanzadas” que ayudan a los socios industriales y a las administraciones públicas “a tomar decisiones basadas en datos”, mejorar “su competitividad” y reducir “su impacto ambiental”

R5DES cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), bajo el sello Centro de Excelencia Cervera.

El proyecto se articula en torno a cinco ideas principales, según afirma ITG: Digital, Distribuida, Descarbonizada, Descentralizada y Dinámica. “Lo que se traduce en redes eléctricas más resilientes, flexibles y adaptadas a la demanda renovable”, según afirma la entidad.

Crecimiento

ITG se convirtió recientemente en la mayor entidad de Galicia especializada en digitalización e inteligencia energética tras absorber a EnergyLab, un centro dedicado a la investigación con oficinas en Vigo.

La entidad coruñesa señaló que esta fusión permitirá “multiplicar” su impacto en el ámbito de “la energía sostenible y la innovación tecnológica”. “Galicia cuenta ahora con un centro más fuerte, más competitivo y con mayor capacidad de generar soluciones de futuro”, afirmó el director general de ITG, Carlos Calvo.