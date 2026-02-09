Mostrador de facturación de Spanair en Alvedro, en una imagen de 2012 Quintana

El aeropuerto de A Coruña estaba de enhorabuena hace 25 años por la llegada de Spanair, compañía que planeaba empezar a operar desde Alvedro a partir del 26 de marzo de 2001. El entonces alcalde, Francisco Vázquez, expresó su satisfacción por el acuerdo firmado con los responsables de la operadora, según destacó El Ideal Gallego en su edición del 9 de febrero de 2001. Otro histórico alcalde, Alfonso Molina, participó hace 75 años en la reunión celebrada en el Gobierno Civil con el objetivo de iniciar una campaña turística para la promoción de la provincia. Hace un siglo, el 9 de febrero de 1926, el periódico informaba sobre la celebración de la subasta para la adjudicación de las obras de construcción del nuevo Palacio de Justicia.

Viernes, 9 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Alvedro consigue su primer puente aéreo con el aterrizaje de Spanair

La llegada de Spanair a Alvedro –­la compañía comenzará a operar con un vuelo diario a partir del 26 de marzo de 2001– dará un fuerte empujón al aeropuerto, que contará con nueve frecuencias diarias con destino a la capital de España. La presencia de las tres compañías regulares españolas más importantes del sector –Iberia, Air Europa y ahora Spanair– hará posible que A Coruña “casi disponga de un puente aéreo”, aseguró ayer, 8 de febrero de 2001, el alcalde, Francisco Vázquez, tras la firma del convenio de colaboración con los responsables de la operadora.

Madrid será el principio. Spanair ambiciona más destinos, entre ellos, un vuelo directo a Barcelona. Su presencia en Alvedro hará posible volar con un único billete a Europa y enlazar –vía Madrid– con Río de Janeiro, Buenos Aires, Washington y La Habana.

Por otra parte, Caixa Galicia cedió ayer a la Xunta los terrenos que poseía en el monte Gaias, en Santiago, para la construcción de la Ciudad de la Cultura. La entidad financiera aportó gratuitamente 420.000 metros cuadrados de los cerca de 700.000 que ocuparán las infraestructuras museísticas y culturales que se edificarán en ese punto. Además, la Xunta autorizó ayer la construcción en el lugar de Fiobre (Bergondo) de un centro para el tratamiento de lesionados medulares.

Viernes, 9 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Campaña turística para la provincia de La Coruña

Bajo la presidencia del gobernador civil, señor Hierro Martínez, y en su despacho oficial, se celebró en la mañana de ayer, 8 de febrero de 1951, una reunión a fin de ver la forma de intensificar la propaganda turística en la provincia. A la reunión asistieron el alcalde de la ciudad, señor Molina; presidente de la Diputación, señor Delgado Marañón; don Pedro Barrié de la Maza, conde de Canillas, don Ángel del Castillo, don Manuel Monteagudo, don Enrique Planes, señor Puga Ramón, don Juan Wonemburger, don Enrique González y el secretario del Ayuntamiento, señor Rebollo.

En la reunión se trató de hacer un estudio acerca de la futura campaña turística para la provincia de La Coruña. Fue examinado cuanto hasta la fecha se lleva hecho en torno al particular y se acordó constituir una ponencia que, el próximo mes, presente un programa de la labor a realizar.

Martes, 9 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Subasta de la obra del nuevo Palacio de Justicia

Ayer, 8 de febrero de 1926, terminó el plazo para presentar pliegos optando a la subasta para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de La Coruña. Hoy, a las doce de la mañana, se procederá a la apertura de los pliegos. El presupuesto para la ejecución de las obras es de 2.459.783,87 pesetas. La subasta será adjudicada a quien presente la proposición más ventajosa ajustada al pliego de condiciones.

Mientras, el alcalde de la Coruña, señor Casás, prosigue en Madrid sus gestiones favorables a esta ciudad. Ha vuelto a conferenciar con el jefe de la sección de puertos, quien le informó del resultado de la reunión de técnicos celebrada en el Ministerio de Fomento para tratar del plan de obras en los puertos españoles. En un plazo de tres meses los ingenieros deberán remitir anteproyectos sobre las necesidades de los puertos.