Estrella Galicia celebra el Carnaval con una edición especial

Estrella Galicia edición carnaval Estrella Galicia

Estrella Galicia reivindica el espíritu del Carnaval con una nueva edición especial, una propuesta que pone en valor el carácter popular, diverso y festivo de una de las celebraciones más reconocidas del calendario español.

Bajo el lema “La birra es un carnaval”, la marca viste sus formatos de 33 cl y 20 cl con una etiqueta que incorpora elementos iconográficos inspirados en las distintas formas de vivir esta festividad, respetando su tono e identidad y haciendo un guiño a las tradiciones locales que hacen única esta fiesta en cada territorio.

La edición estará disponible exclusivamente en el canal de hostelería de todo el país durante las próximas semanas, con el objetivo de acompañar los momentos de encuentro, disfrute y celebración propios de estas fechas.

“Esta iniciativa es una forma de rendir homenaje a una fiesta que se vive con una intensidad especial en muchos puntos de España y que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Con esta etiqueta queremos celebrar esa diversidad, ese espíritu festivo y esa manera tan nuestra de compartir alrededor de una cerveza”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.