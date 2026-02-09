Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El regalo que Bad Bunny dejó a los empleados de Zara en Arteixo

El mensaje genera inquietud entre los trabajadores, que se preguntan si el puertorriqueño visitará la sede de Inditex

Lara Fernández
Lara Fernández
09/02/2026 10:39
Regalo que Bad Bunny dejó a los empleados de Zara en Arteixo
La noche estrella de Bad Bunny, tras actuar en el descanso de la Super Bowl vestido de Zara, se convirtió también en un regalo para los empleados de Zara en Arteixo. Este lunes, cuando acudieron a sus puestos de trabajo en la sede de Inditex, situada en Sabón, se encontraron con un obsequio y un mensaje en sus mesas. Firmado por Benito, el propio Bad Bunny, una carta rezaba: “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”. 

Bad Bunny en la Super Bowl

Bad Bunny viste de Zara en la Super Bowl más reivindicativa

Esta despedida ha provocado, además, la inquietud entre los empleados, que se preguntan si el artista, ganador del Grammy al mejor álbum del año, visitará la sede de Inditex. Otros creen que se podría tratar de una colaboración a raíz de su actuación en la Super Bowl 2026, en la que contó con la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin. Pero los trabajadores de Zara no solo recibieron la carta de Bad Bunny, también la camiseta que vistió el puertorriqueño, con el número 64 en el pecho. En la etiqueta, la fecha de su actuación, el 8 de febrero de 2026.

