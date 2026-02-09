El BNG reclama bases de BiciCoruña en el campus universitario y Rey cree que "no darían un servicio efectivo"

Avia Veira en la rueda de prensa, este lunes Cedida

El BNG de A Coruña presentó este lunes una moción dirigida a mejorar el servicio municipal de BiciCoruña. La concejala Avia Veira aseguró que esta fue redactada a partir de las propuestas de los coruñeses. “Estamos moi contentas do grande número de achegas que recibimos, a partir do cal elaboramos a moción que se debaterá no pleno deste xoves”, señaló.

El factor común de las demandas, añadió Veira, es "a petición ao Goberno Local de destinar máis recursos materiais, tamén máis persoal, a un servizo que xa pertence ao día a día de moitos coruñeses”. En resumen: “Hai moita xente que valora positivamente BiciCoruña, mais ao mesmo tempo entende que debe mellorar”, apuntó la concejala del BNG.

La "falta de bicicletas en horas punta", la saturación de estaciones, los "barrios sen cobertura" o los problemas de mantenimiento son cuestiones expuestas por los usuarios. Así, el jueves presentará la moción en el pleno municipal, que recoge ocho puntos: "Cumprir o acordo orzamentario de 2026; aumentar os recursos materiais do servizo e o persoal que nel traballa; ampliar o horario de uso, pola noite até as dúas da madrugada e pola mañá desde as 6 horas; incrementar o número de bicis e repartir as eléctricas polos distintos barrios para evitar a súa acumulación no centro; elevar o tempo de uso gratuíto; eliminar os cinco minutos que teñen que pasar entre que se deixa unha bici e se colle outr; instalar estacións nos campos universitarios e na estación de tren provisoria e traballar cos concellos da comarca para as bicis poderen chegar até eles".

"Milagre plenario"

Media hora después de que el BNG convocase a los medios de comunicación tenía lugar el balance del servicio municipal de BiciCoruña de la mano de la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Movilidad, Noemía Díaz. Este hecho fue calificado por la nacionalista como un posible "milagre plenario": “Nós a conferencia de prensa convocámola o venres... Non sei se non falar dun novo milagre plenario, os que se producen cando o BNG leva un asunto ao Pleno e o Goberno Local lembra de súpeto que ten que actuar...”, ironizó.

En la rueda de prensa, cuestionada por la petición del BNG de instalar bases en el campus de la UDC, Inés Rey explicó, tras agradecer las aportaciones del BNG, que no darían un servicio efectivo. "Había alguna base prevista en el campus, pero no se llegaron a instalar porque no son terrenos municipales. Las alternativas de transporte deben coordinarse con la Universidad para que sean realmente efectivas", señaló la alcaldesa.

Rey, a su vez, considera que poner una base en el campus universitario "no daría un servicio efectivo y sería frustrante. Si tenemos miles de alumnos y cientos de profesores, una base con seis, quince o veinte bicis no va a solventar la comunicación".