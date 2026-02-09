Diego González Rivas, Eduardo Sáenz de Cabezón o Rocío Vidal, protagonistas de Coruña Comunica Ciencia

David Ballesteros, Gonzalo Castro y Marcos Pérez Maldonado en la presentación de Coruña Comunica Ciencia Patricia G. Fraga

Desde este miércoles 11 de febrero hasta el viernes, el teatro Colón se convertirá en un espacio donde "confluirán o rigor e a accesibilidade", aseguraba esta mañana el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, en la presentación de las jornadas 'Coruña Comunica Ciencia', que contarán con participantes como Diego González Rivas, Rocío Vidal, Alba Meijide o Eduardo Sáenz de Cabezón, entre otros.

El director de la cita, David Ballesteros, explicaba a su vez que este evento mezclará la divulgación científica con la cultura, a través de ponencias y actuaciones musicales y teatrales. Además, contará con una vertiente más educativa aún, al involucrar a un millar de estudiantes de diferentes centros educativos de la ciudad.

Cada una de las jornadas del evento tendrán un precio "accesible e simbólico" de 2,95 euros y las entradas se pueden conseguir en la plataforma Eventbrite. Serán tres jornadas, como aseguraba Castro, para abordar "a ciencia desde outras perspectivas".

La programación completa

La primera jornada, el miércoles, comenzará con una proyección de la película de Pixar 'Buzz Lightyear' y una sesión de experimentos científicos con Patricia Barciela y José Viñas. Por la tarde (17.30) habrá una sesión de teatro, malabares y física con Rube. Ya por la noche, a las 20.00 habrá un recital de la pianista e investigadora matemática Laura Farré, seguido de una obra de pequeño formato de Manuel Vicente, César Goldi y el pianista Juanjo Fernández (21.00).

El jueves (10.30), la jornada comenzará con una charla del experto en ciberseguridad Kike Fontán, que a través del humor o la música abordará qué es lo que se puede hacer y qué no con la inteligencia artificial. De 17.00 a 19.00 horas se impartirán una serie de "píldoras científicas" con la presencia de Xacobo de Toro, Dosi Veiga, Eva Cabanelas, Alba Meiijide y Beatriz Novoa. A las 20.00 horas, el cirujano coruñés Diego González Rivas abordará su técnica Uniportal, seguido a las 21.00 horas por Kike Fontán, que afrontará las conexiones de determinados objetos como juguetes o coches en su charla 'Tu tostadora te espía'.

La última jornada, el viernes 13, comenzará a las 10.30 horas con David Ballesteros e Iria Ollero y su espectáculo sobre la historia de la ciencia. A las 17.00 horas, Manuel Vicente grabará un capítulo en directo de su programa de radio 'Efervescencia', seguido a las 18.00 horas por una charla de la divulgadora Rocío Vidal (La gata de Schrodinger). El director de los Museos Científicos, Marcos Pérez Maldonado, iniciará la sesión nocturna a las 20.00 horas, para dar paso a las 20.45 horas al matemático Eduardo Sáenz de Cabezón y su charla 'El espejismo de la mayoría'. Las jornadas finalizarán a partir de las 21.45 horas con Sofía Oriana y una sesión dedicada a la música y a la inteligencia artificial.