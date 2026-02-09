Celtas Cortos cambia la ubicación de su concierto en A Coruña

Celtas Cortos El Ideal Gallego

Celtas Cortos ha anunciado un cambio de ubicación para su concierto previsto en A Coruña, que finalmente se celebrará en la sala Pelícano.

Según ha informado la banda a través de sus canales oficiales, la modificación afecta únicamente al recinto, manteniéndose tanto la fecha como el horario inicialmente previstos. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva ubicación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Celtas Cortos continúa así con su gira por diferentes ciudades españolas, en la que repasa algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, como 20 de abril, La senda del tiempo o Cuéntame un cuento, además de otros temas incluidos en su repertorio actual.