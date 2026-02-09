Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Celtas Cortos cambia la ubicación de su concierto en A Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
09/02/2026 13:04
Celtas Cortos
El Ideal Gallego
Celtas Cortos ha anunciado un cambio de ubicación para su concierto previsto en A Coruña, que finalmente se celebrará en la sala Pelícano.

Según ha informado la banda a través de sus canales oficiales, la modificación afecta únicamente al recinto, manteniéndose tanto la fecha como el horario inicialmente previstos. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva ubicación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El Último de la Fila

Conciertos, conciertos y más conciertos: el calendario cultural de A Coruña para el nuevo año 2026

Más información

Celtas Cortos continúa así con su gira por diferentes ciudades españolas, en la que repasa algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, como 20 de abril, La senda del tiempo o Cuéntame un cuento, además de otros temas incluidos en su repertorio actual.

