BiciCoruña, de récord en récord: estas son las estaciones más utilizadas

El servicio municipal de BiciCoruña batió en 2025 su cuarto récord consecutivo de usos, cosechando, de esta forma, su mejor marca histórica. Para la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, esto se traduce en un objetivo cumplido: su apuesta por la movilidad sostenible desde su primer mandato continúa dando resultados.

La regidora hizo balance este lunes, junto a la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, del funcionamiento del servicio de alquiler de bicicletas en el año 2025, cuando contabilizó un total de 1.728.835 usos (385.382 usuarios más que en 2024). De media, apuntó Rey, 4.742 personas utilizaron las bicicletas cada día, lo que, en palabras de la alcaldesa, reduce el uso del transporte privado, así como las emisiones de CO2.

“A Coruña é unha cidade que pedalea. Este goberno apostou desde o principio pola sustentabilidade. Por un modelo coa mirada posta no futuro, máis ecolóxico e máis verde. Os cidadáns apóiannos nisto. A proba é o inmenso éxito de Bicicoruña nos últimos anos, un servizo polo que sentimos moito orgullo”. Octubre fue el mes con más usos desde que el sistema está en funcionamiento, 203.285.

Desde 2019, cuando Inés Rey llegó a la Alcaldía, el servicio multiplicó por ocho sus usos. "Cando entramos no Goberno, houbo en todo o ano 206.946 usos de Bicicoruña. Os números explícano moi claro. Desde que melloramos e ampliamos a rede, a cifra multiplicouse por oito. Iso chámase cumprir”, añadió la regidora.

En los últimos años se ha llevado a cabo una ampliación del servicio, con el objetivo de llegar a todos los barrios. Así, A Coruña tiene hoy 79 estaciones, de las que 78 están operativas. La única que no funciona en la actualidad es la de la intermodal, inoperativa por las obras. De las 650 bicicletas, 410 son eléctricas.

Las horas con más tráfico de bicicletas son las que coinciden con la entrada y salida de puestos de trabajo y centros educativos, apuntó la regidora. El Gobierno municipal estima que el uso de la bicicleta hizo que hasta 914 kilogramos de CO2 dejasen de emitirse a la atmósfera, además de reducir la contaminación acústica.

Bases más usadas

Inés Rey también informó sobre las estaciones de BiciCoruña más usadas. Por orden, la primera con más tráfico de personas es la de la plaza de Pontevedra, con más de 15.000. Le siguen Puerta Real y la Casa del Agua, con más de 11.000 usos en ambos casos. El obelisco, la plaza de Tabacos y la Casa do Sol tienen más de 9.000 usos cada una, y la plaza de Portugal, más de 7.000.

El listado lo completan Puerto-Palexco, con casi 7.000 usos; la plaza de Ourense, As Conchiñas, Cuatro Caminos y plaza de España, todas con usos superiores a los 6.000.