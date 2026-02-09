Bad Bunny viste de Zara en la Super Bowl más reivindicativa

Bad Bunny, anoche, en un mometo de su actuación EFE

Cualquier diseñador habría deseado vestir al protagonista de uno de los espectáculos más potentes del deporte, la televisión y la música a nivel mundial. Pero la coruñesa Zara fue la elegida. En un gesto que buscaba enviar un mensaje de cercanía y democratización en la moda, según la revista ‘Vanitatis’, Bad Bunny salió al escenario, en el show con más audiencia del año en Estados Unidos, para dar el espectáculo más reivindicativo vestido con un traje color crema de Zara.

La actuación del descanso de la Super Bowl 2026 estuvo marcada por el simbolismo, tanto de la identidad latina como la protesta contra el ICE (la agencia de inmigración de Estados Unidos). A esto se sumó Lady Gaga, muy crítica con Donald Trump, con una actuación de ‘Die with a smile’ en versión salsa. Y Bad Bunny, Benito, decidió aliarse con Inditex para vestir su reivindicación. Con tono sobrio, el traje, minimalista y de color crema, incluía camisa de cuello y corbata, una camiseta deportiva con el nombre Ocasio y el número 64, pantalones de pinzas y unas zapatillas de deporte. Estilizado por Storm Pablo y Marvin Douglas Linares.

Según informa ‘Vanitatis’, la decisión de Zara de vestir a Bad Bunny “refuerza una estrategia clara para consolidarse como marca global aspiracional, pero accesible”. Además, “amplifica su visibilidad internacional entre audiencias jóvenes y multiculturales”.

Este lunes, sin ir más lejos, los trabajadores de Inditex se encontraron en sus puestos de la sede de Sabón la camiseta que vistió el puertorriqueño. Un regalo acompañado por un mensaje firmado por Benito, que deja la puerta abierta a una posible visita del artista a A Coruña: “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”.