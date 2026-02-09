Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se cuela en el cumpleaños de Trinny Woodall a través de patatas Bonilla

Belen Cebey
09/02/2026 12:25
Trinny Woodall y patatas Bonilla
Trinny Woodall y patatas Bonilla
Instagram
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La consultora de moda y presentadora británica Trinny Woodall celebró su cumpleaños en un ambiente íntimo junto a familiares y amigas, una jornada que compartió con sus seguidores a través de Instagram y en la que un producto gallego tuvo un protagonismo destacado: las patatas fritas Bonilla a la vista, originarias de A Coruña.

Cumpleaños de Trinny Woodall
Cumpleaños de Trinny Woodall
Instagram

Woodall, nacida en Londres el 8 de febrero de 1964, es conocida por su trayectoria televisiva como copresentadora del programa No te lo pongas (What Not to Wear), junto a Susannah Constantine, emitido en España por el canal People+Arts. En la actualidad, presenta el espacio Trinny & Susannah Undress en Cosmopolitan TV.

A través de sus redes sociales, la presentadora mostró algunos de los momentos más destacados de la celebración, que tuvo lugar en territorio español. “¡Qué cumpleaños tan feliz hoy, rodeada de mis amigas y mi familia favoritas!”, escribió en una de las publicaciones. Entre las sorpresas del día, destacó la visita de Lyla, su hija, quien le preparó unos pasteles especiales para el desayuno, además de regalos que la propia Woodall describió como “preciosos y muy considerados”.

Trinny Woodall y patatas Bonilla
Trinny Woodall muestra en la cocina una lata de patatas Bonilla
Instagram

Entre las imágenes compartidas, destacó una grabada en la cocina, en la que Woodall aparece sosteniendo una lata de patatas Bonilla a la vista, un producto de origen coruñés ampliamente reconocido en la gastronomía española y presente en numerosos restaurantes europeos.

La celebración incluyó un desayuno especial con pasteles preparados para la ocasión, así como una comida organizada en compañía de sus amigas, con la colaboración de varios familiares. La publicación fue ilustrada con fotografías y vídeos que recibieron numerosos mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

David Ballesteros, Gonzalo Castro y Marcos Pérez Maldonado en la presentación de Coruña Comunica Ciencia

Diego González Rivas, Eduardo Sáenz de Cabezón o Rocío Vidal, protagonistas de Coruña Comunica Ciencia
Óscar Ulla
El ideal gallego

La Xunta destina 1,8 millones de euros a herramientas robóticas para la atención de enfermedades raras
EP
Renovación del paseo marítimo de Culleredo

Culleredo renueva su paseo marítimo tras el dragado de la ría de O Burgo
Redacción
El ideal gallego

Locura por el precio de Estrella Galicia en Nueva York
Andrea López Ramos