La consultora de moda y presentadora británica Trinny Woodall celebró su cumpleaños en un ambiente íntimo junto a familiares y amigas, una jornada que compartió con sus seguidores a través de Instagram y en la que un producto gallego tuvo un protagonismo destacado: las patatas fritas Bonilla a la vista, originarias de A Coruña.

Woodall, nacida en Londres el 8 de febrero de 1964, es conocida por su trayectoria televisiva como copresentadora del programa No te lo pongas (What Not to Wear), junto a Susannah Constantine, emitido en España por el canal People+Arts. En la actualidad, presenta el espacio Trinny & Susannah Undress en Cosmopolitan TV.

A través de sus redes sociales, la presentadora mostró algunos de los momentos más destacados de la celebración, que tuvo lugar en territorio español. “¡Qué cumpleaños tan feliz hoy, rodeada de mis amigas y mi familia favoritas!”, escribió en una de las publicaciones. Entre las sorpresas del día, destacó la visita de Lyla, su hija, quien le preparó unos pasteles especiales para el desayuno, además de regalos que la propia Woodall describió como “preciosos y muy considerados”.

Entre las imágenes compartidas, destacó una grabada en la cocina, en la que Woodall aparece sosteniendo una lata de patatas Bonilla a la vista, un producto de origen coruñés ampliamente reconocido en la gastronomía española y presente en numerosos restaurantes europeos.

La celebración incluyó un desayuno especial con pasteles preparados para la ocasión, así como una comida organizada en compañía de sus amigas, con la colaboración de varios familiares. La publicación fue ilustrada con fotografías y vídeos que recibieron numerosos mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.