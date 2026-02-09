A Coruña aguarda con esperanza la llegada del anticiclón de las Azores: ¿parará de llover por fin en la ciudad?

En las últimas semanas, A Coruña ha sufrido de manera consecutiva la influencia de diferentes borrascas y temporales que han convertido el paraguas en un acompañante imprescindible. Leonardo, Marta o Harry son algunos de los nombres con los que fueron bautizados los fenómenos atmosféricos que han castigado a la ciudad en este inicio de año. Y ahora, por fin, llegan noticias esperanzadoras para todos los que están hartos de tanta agua.

A partir del próximo sábado, 14 de febrero, coincidiendo con el día de los enamorados y el inicio de los carnavales, la situación podría empezar a cambiar. A partir de ese día, Galicia volverá a estar bajo la influencia del anticiclón de las Azores. Aunque eso no significa que vaya a parar de llover inmediatamente, sí supone una situación más estable y una mayor protección frente a las borrascas.

La borrasca 'Marta' sacude A Coruña con siete intervenciones pero sin heridos Más información

El Ideal Gallego ha salido a la calle para preguntar a los coruñeses como llevan esta situación. "Ya era hora de que la cosa cambie", señala una mujer ante la inminente llegada del anticiclón. "Tenemos muchísimas ganas de que pasen estas borrascas. Ya no sé si es Leonardo o como se llaman, pero espera que acaben ya", afirma otra joven.

En todo caso, la incredulidad y el escepticismo también se instalan entre los coruñeses. Después de tantos días de lluvia, alguno todavía no se cree que la situación pueda cambiar. "Yo aún no me lo creo. Tendré que verlo", afirma una de las personas consultadas. "Estamos aquí como las ranas. Nos van a salir membranitas", afirma una señora.

Pese a todo, se cumple el dicho popular de que nunca llueve a gusto a todos. Y es que, entre las personas que participaron en el reportaje, también hubo quien dejó claro que esta situación lluviosa no le preocupaba ni lo más mínimo. "Isto non é chover. Ti non estiveches na Costa da Morte", zanja una mujer con contundencia. En todo caso, de momento solo queda esperar y no dejar muy lejos el paraguas.