Vender tu casa pero vivir en ella hasta fallecer: la nuda propiedad llega al mercado inmobiliario de A Coruña

Dos personas observan los precios de viviendas en una inmobiliaria Archivo El Ideal Gallego

El mercado inmobiliario recoge todo tipo de modalidades de compraventa. Si hace meses los portales inmobiliarios incluyeron la posibilidad de adquirir inmuebles okupados ilegalmente –con inquilinos dentro–, o actualmente alquilados, ahora llega la denominada nuda propiedad. Es decir, una persona vende su casa pero continúa viviendo en ella hasta su fallecimiento. O lo que es lo mismo, el comprador se hace con el derecho de la propiedad, mientras el usufructuario sigue usándola de por vida, sin que el nuevo dueño pueda disfrutar de ella.

En A Coruña hay tres viviendas a la venta en Idealista calificadas como ‘nuda propiedad’. Una está en el Ensanche-Juan Flórez, otra en Cuatro Caminos y, la restante, en la avenida de Monelos. Y los precios, para no poder disfrutar de la propiedad de manera inmediata, son de lo más dispares: desde 145.000 euros a los 639.000. Esta última cifra corresponde a la ubicada en Cuatro Caminos. “Piso exclusivo, todo exterior. Planta 16 con vistas panorámicas en la mejor zona de A Coruña”, señala el anuncio, que destaca la “inversión segura” que supone la operación.

En este caso, la propietaria, de 81 años, mantiene el usufructo vitalicio, residiendo en el piso, de 263 metros cuadrados, hasta “el final de su vida”. La inversión, añaden desde la inmobiliaria, tiene un “gran potencial de revalorización”. En el precio, no obstante, no están incluidos gastos como la notaría, registro de la propiedad y el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Más inmuebles

El segundo piso más caro dentro de esta modalidad es el situado en el Ensanche-Juan Flórez, con un coste de 395.000 euros. La propietaria, en este caso de 95 años, también mantiene el usufructo vitalicio de la vivienda. El inmueble, en la octava planta, tiene 150 metros repartidos en cuatro habitaciones, tres baños, cocina y salón, a escasos metros de la plaza de Pontevedra. Su valor de mercado se sitúa alrededor de los 510.000, pese a poder adquirirse por 395.000.

El último, el piso en la avenida de Monelos, disponible para comprar por 145.364 euros, está situado en la primera planta de su edificio, y dispone de 112 metros cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones. El propietario de este inmueble en Monelos es más joven, un hombre de 65 años.

Según explican los profesionales de la plataforma inmobiliaria Idealista, la venta de la nuda propiedad “es una alternativa para los mayores de 65 años que necesitan obtener liquidez para, en muchos casos, complementar su pensión y que permite mantener el usufructo vitalicio del inmueble. Es decir, pueden seguir viviendo en su hogar hasta su fallecimiento, momento en el que la vivienda pasaría a manos del comprador de la nuda propiedad”.