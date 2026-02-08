Renfe reactiva parte de sus trenes en Galicia tras el temporal: ya se puede circular entre A Coruña y Vigo

Un viajero, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña Carlota Blanco

Renfe recupera este domingo parte del tráfico ferroviario en Galicia tras la supresión de los servicios desde el pasado jueves a causa del temporal.

De este modo, se restablece el servicio de Alta Velocidad en el tramo de Santiago de Compostela-Vigo, así como los servicios de las conexiones de Media Distancia Vigo Urzaiz-A Coruña. Lo que sigue suspendido es el servicio Vigo Guixar-A Coruña, sobre el que Renfe aseguró el sábado por la noche que se volvería a poner en marcha cuando Adif retirase algunos árboles que comprometen la seguridad, según ha informado Renfe.

Asimismo, durante la noche de este sábado se reiniciaba el servicio Vigo Urzaiz-A Coruña y A Coruña-Vigo Urzaiz. "Si bien Adif valoraba que era viable circular, Renfe ha contrastado información del gestor de la infraestructura con otros organismos oficiales y diferentes modelos que indican que todavía había una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura", ha explicado Renfe en un comunicado.

Según Renfe, "las previsiones de las confederaciones hidrográficas indicaban una evolución negativa hasta el sábado, así como se mantenía el nivel de Pre Alerta del Inungal. La situación de colmatación de los terrenos hacía a Renfe ser prudente al objeto de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores".

En esta línea, ha explicado que esas mismas condiciones climatológicas adversas y el riesgo de inundación imposibilitaron establecer un plan de transporte alternativo por carretera que garantizara "las condiciones necesarias de seguridad y operatividad".