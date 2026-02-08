Mi cuenta

A Coruña

¿Quieres una de las últimas invitaciones a la gala de Pucho Boedo en A Coruña?

La organización saca una remesa extra de entradas tras agotarse hace más de una semana los asientos para ver 'Bícame Pucho' en el Palacio de la Ópera

Redacción
08/02/2026 16:00
Pucho Boedo, durante una actuación
Archivo El Ideal Gallego
Hace ya más de una semana que las invitaciones para la gala 'Bícame Pucho', dedicada a Pucho Boedo, se agotaron por completo, confirmando la gran expectación generada por el evento. 

Pucho Boedo en una foto de archivo

Agotadas las invitaciones para la gala de Pucho Boedo en el Palacio de la Ópera

Más información

La gala, que se celebra este domingo 8 de febrero en el Palacio de la Ópera de A Coruña a las 19.00 horas, es una iniciativa cultural impulsada por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, con la colaboración de A Galega. El cartel anunciador del evento ya advertía del carácter limitado de las invitaciones, que finalmente se distribuyeron en su totalidad en los días previos.

Pucho Boedo, en una actuación en la discoteca Morriña de Mallorca

Cuatro décadas sin Pucho Boedo, el 'juglar de Galicia'

Más información

Sin embargo, un ajuste de última hora en el aforo permite que en la taquilla del Palacio de la Ópera se pongan a disposición del público 40 entradas más para poder disfrutar de 'Bícame Pucho'.

Raquel y Joel, en la inauguración del mural dedicado a Pucho Boedo, durante las fiestas de O Ventorrillo

Raquel Boedo | “Mi padre creía que ‘A Santiago voy’ era demasiado comercial”

Más información

Las personas que deseen estar en la gala podrán acceder a unas cuarenta invitaciones que se repartirán por orden de llegada desde las 17.00 horas en la taquilla del Palacio de la Ópera y con el límite de dos entradas por asistente. 

