¿Quieres una de las últimas invitaciones a la gala de Pucho Boedo en A Coruña?

Pucho Boedo, durante una actuación Archivo El Ideal Gallego

Hace ya más de una semana que las invitaciones para la gala 'Bícame Pucho', dedicada a Pucho Boedo, se agotaron por completo, confirmando la gran expectación generada por el evento.

Agotadas las invitaciones para la gala de Pucho Boedo en el Palacio de la Ópera Más información

La gala, que se celebra este domingo 8 de febrero en el Palacio de la Ópera de A Coruña a las 19.00 horas, es una iniciativa cultural impulsada por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, con la colaboración de A Galega. El cartel anunciador del evento ya advertía del carácter limitado de las invitaciones, que finalmente se distribuyeron en su totalidad en los días previos.

Cuatro décadas sin Pucho Boedo, el 'juglar de Galicia' Más información

Sin embargo, un ajuste de última hora en el aforo permite que en la taquilla del Palacio de la Ópera se pongan a disposición del público 40 entradas más para poder disfrutar de 'Bícame Pucho'.

Raquel Boedo | “Mi padre creía que ‘A Santiago voy’ era demasiado comercial” Más información

Las personas que deseen estar en la gala podrán acceder a unas cuarenta invitaciones que se repartirán por orden de llegada desde las 17.00 horas en la taquilla del Palacio de la Ópera y con el límite de dos entradas por asistente.