A Coruña

Piden ocho años de cárcel para dos acusados de intentar llevar droga de Getafe a A Coruña

Ep
08/02/2026 12:31
La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo martes el juicio contra dos acusados de transportar un kilo de cocaína desde Getafe hasta A Coruña, donde pretendían distribuir la droga.

Según el escrito fiscal, la investigación arrancó a raíz de la vigilancia policial a uno de los procesados, que viajaba frecuentemente desde Getafe hasta A Coruña, donde visitaba diferentes clubs de alterne. Los agentes sospechaban que podía estarse dedicando al tráfico ilícito de sustancias.

El operativo se precipitó en abril de 2023, cuando el acusado viajó nuevamente desde Getafe hasta A Coruña, donde contactó con el otro procesado con la intención de hacer una entrega de droga. En la inspección del vehículo, los agentes localizaron, en un compartimento oculto bajo los asientos delanteros, un paquete de algo más de un kilo de cocaína, valorado en más de 107.000 euros en el mercado ilícito.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública y pide para cada uno de ellos ocho años de prisión y una multa de 430.654 euros.

