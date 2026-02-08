La Venerable Orden Tercera lucirá como nueva en verano, si el tiempo lo permite

El conselleiro de Cultura, López Campos (en el centro), escucha las explicaciones del ministro presidente de la Orden Tercera, Salvador Peña, en la iglesia | P. g. fraga

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, supervisó la evolución de las obras de reforma y mantenimiento de la iglesia de la Venerable Orden Tercera, en la Ciudad Vieja. Lo hizo guiado por el ministro presidente de la comunidad, Salvador Peña, quien realizó un minucioso recorrido, en el que no faltaron anécdotas, secretos e historias sobre algunos elementos que han salido a la luz durante los trabajos que comenzaron el pasado mes de octubre.

Actualmente, el templo se encuentra prácticamente cubierto en su fachada principal, mientras que en el interior algunas de las imágenes más representativas de la Semana Santa de A Coruña conviven temporalmente con andamios, gorros de obra y otros elementos necesarios para recuperar su esplendor original. Ese momento, además, tiene fecha. Según aseguró el conselleiro al final de la visita, es cuestión de meses.

La Orden Tercera comienza su reforma, que durará todo un año Más información

“Se o tempo o permite, porque hai que facer a parte máis difícil, que é a cuberta, esperemos que ao longo do verán podamos ter completamente rematada a obra”, aseguró, además de ensalzar la significación de la Orden Tercera como elemento histórico de A Coruña: “Non é únicamente historia da Coruña, senón que a Orden Tercera forma parte das orixes da cidade. Era importante recuperar pola importancia histórica. Era tamén necesario. Estaba nunha situación moi mala a nivel estructural, de cuberta e a envolvente do propio edificio. Necesitaba unha actuación para consolidar a parte estructural”, argumentó.

Espiritualidad

“O contido é algo único, cunha imaxinería impresionante. A Orden Tercera corre cun peso importante na Semana Santa e en todas as procesións, coa cantidade de xente que se achega para vivir a súa espiritualidade”, añadió después de vivir una intensa visita. Y es que esa espiritualidad no ha desaparecido ni un ápice a pesar de las obras, ya que el tránsito de fieles fue constante durante los aproximadamente 40 minutos del tour organizado por Salvador Peña.

La Venerable Orden Tercera contará con una nueva cubierta Más información

El ministro presidente de la Orden Tercera agradeció el trabajo de la Xunta de Galicia, que ha invertido 550.000 euros en los trabajos de adecuación. “Era una actuación muy esperada y nos da mucha satisfacción. Teníamos muchas ganas de que se hiciera y lo hemos conseguido a través del conselleiro. Nos da tranquilidad, porque es una obra que queda para, por lo menos, 75 años más”, sentenció.

Definición de los trabajos

El objetivo es resolver los problemas de seguridad estructural y de estanquidad de la cubierta de las edificaciones anexas a la capilla: la vivienda, la sacristía y el almacén, “evitando su deterioro y recuperando el bien para el vecindario y para los visitantes como parte del legado de la ciudad para las generaciones futuras”.

La Xunta licita la restauración de la cubierta de capilla de la Orden Tercera en A Coruña Más información

De este modo, los trabajos que se están llevando a cabo contemplan el relevo de la cubierta existente por una nueva compuesta de tabla de madera de castaño y teja corva bajo placas de fibrocemento. También se está trabajando en la impermeabilización de juntas y puntos singulares, así como la bajada de la cota de la cumbre de la sacristía y almacén, hasta el límite de pendiente de la cubierta permitido por la normativa, para visualizar así los huecos de las ventanas de la fachada oeste que se protegerán de la entrada de agua.

Además, en la fachada norte de la vivienda se realizan tareas de limpieza y se resolverá la recogida de aguas de la cubierta con un canalón y bajante de zinc. A esto se le suma la dotación de este espacio con una preinstalación eléctrica, la reparación de los acabados interiores y el relevo de todas las ventanas deterioradas.