El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La borrasca 'Marta' sacude A Coruña con siete intervenciones pero sin heridos

Lara Fernández
Lara Fernández
08/02/2026 13:56
La borrasca que afecta a la ciudad y su área metropolitana este jueves deja intensas rachas de vientos que han afectado incluso al mobiliario urbano
Una mujer camina por Riego de Agua haciendo frente a las fuertes rachas de viento
Quintana
La borrasca 'Marta' se hizo notar en A Coruña. Las constantes lluvias no produjeron daños personales graves, pero sí movilizaron al 112, que coordinó siete intervenciones desde la pasada medianoche a las 07.00 horas de este domingo en la ciudad. Según el servicio de emergencias, la mayor parte de las actuaciones en Galicia (278) se produjeron por inundaciones, presencia de nieve en carreteras y árboles caídos.

También se registraron accidentes de tráfico sin heridos, que, en ciertos casos, tuvieron que ver con las condiciones climáticas y sus efectos. En A Coruña, por ejemplo, un coche en Alfonso Molina salió de la vía a primera hora de este domingo. 

En cuanto al reparto por provincias, Pontevedra sobresale con 90 incidencias, A Coruña con 78, Ourense con 62 y Lugo con 42. Además, los ayuntamientos que sumaron el mayor número de intervenciones fueron: A Coruña (7), A Estrada (8), Lalín (6), Lugo (8), Oleiros (7), Pedrafita (8), Pontevedra (8), Santiago (12), Vigo (14).

El coche que se quedó encajado en una cuneta de Alfonso Molina

La cuneta de Alfonso Molina que se 'tragó' un coche

