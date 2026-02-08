¿Hacia dónde debe expandirse A Coruña?

Obras en San Pedro de Visma, donde está proyectado construir 3.600 viviendas Quintana

A Coruña está creciendo a marchas forzadas espoleada por la escasez de vivienda. A los desarrollos de Xuxán y San Pedro de Visma se sumó el anuncio de la Xunta en noviembre de 2024 de que se iba a desarrollar la bolsa de suelo de Monte Mero para construir cerca de 4.000 viviendas. La elección de este polígono no es casual: fue señalado por la propia Concejalía de Urbanismo como la más apropiada para un pronto desarrollo por encontrarse en medio de zonas urbanizables y contar con buenas conexiones. Pero el resto de los polígonos urbanizables que restan en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña no son tan apropiados y puede decirse que, a partir de ahora, la ciudad no puede seguir expandiéndose hacia la periferia.

Por supuesto, quedan espacios como O Portiño o Penamoa, que son las bolsas de suelo urbanizable más grandes que restan. Pero una está afectada por su proximidad al litoral, lo que restringe su ejecución, siempre bajo la tutela de Demarcación de Costas, y la otra está condicionada por su cercanía a la refinería de Repsol, que también limita la construcción por motivos de seguridad. Así las cosas, parece que a A Coruña le falta suelo.

El profesor de Urbanismo Ricardo Beltrán se muestra rotundo: “La única solución de futuro de A Coruña como ciudad, como ayuntamiento, es la anexión de toda el área metropolitana”. No se trata únicamente de que el suelo fácilmente urbanizable se haya agotado, sino que las infraestructuras que tienen proyección de futuro están fuera del término municipal coruñés. “El Puerto Exterior, el aeropuerto, la mayor parte del tejido productivo (como puede ser Inditex, en Arteixo) de los polígonos comerciales...”, enumera.

Beltrán asegura que ya no se puede planificar a escala municipal, que es la escala a la que opera el PGOM, el único documento con fuerza jurídica sobre el suelo “tiene muchas disfunciones”. Por ejemplo: el urbanista señala que, de forma natural, el crecimiento de A Coruña debería realizarse en torno a la ría, la zona más protegida. “Cuando los urbanistas extranjeros vienen aquí no entienden la ciudad, no comprenden por qué no se expande por Perillo y sigue hacia Mera”, comenta.

Claro que no a todo el mundo le preocupa la escasez de suelo. Para el antiguo concejal de Regeneración Urbana durante el Gobierno de la Marea Atlántica, Xiao Varela, “o solo urbanizable é excesivo para A Coruña”. Recuerda que se trata de un municipio pequeño, carente de zonas verdes, o por debajo de lo recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Varela señala que hay espacios libres que se pueden colmatar dentro del casco urbano, pero son pocos, y desde luego, no se refiere al polígono de As Percebeiras, en Labañou, que sigue paralizado por la falta de apoyo del BNG en el pleno. “Seguir colmatando o litoral é unha aberración”, declara.

”O crecemento ilimitado non é posible. Esa idea de que sempre te podes seguir medrando é erronea”, apunta. Pero Varela, siempre a favor de la regeneración urbana, entendida como fortalecer el tejido existente, coincide con Beltrán en que es necesaria una gestión urbanística integral del área metropolitana y enfocarse en una “mobilidade pendular optima, eficiente e sostible”.

Varela es muy crítico incluso con los pequeños polígonos como la Ciudad de la Tecnología (no confundir con la ciudad de las TIC). En 2019, este proyecto empresarial situado entre Pocomaco, Marineda City, Alcoa y la AG-55, previsto en el PGOM, se paralizó al declarar el Gobierno local la caducidad del procedimiento de evaluación ambiental. Los propietarios decidieron elevar un recurso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y, desde entonces, el proyecto ha permanecido paralizado. “Outra aberración urbanística –sentencia Varela– son os espacios traseiros da cidade. Os vertedoiros, antiguas canteiras. É unha mostra bastante gráfica de como se programou esta cidade”.

Queda, por supuesto, el crecimiento vertical, no está exento de polémicas. El proyecto de As Percebeiras se paralizó precisamente porque se pensaba que sus torres eran demasiado altas. Lo mismo ocurre en el polígono de Parque de Oza, en O Castrillón, donde algunos vecinos han llevado el caso al TSXG, que ha admitido a trámite un recurso contra el convenio que promueve tres torres de 17 plantas. Todavía no se sabe cómo acabará.

También se puede mirar hacia adentro, hacia el litoral. La reurbanización de los muelles que proyecta Coruña Marítima contempla construir 3.500 viviendas en la zona de San Diego, en la estación de mercancías. Varela también se opone: “O litoral debería ser sagrado por moitos motivos, paisaxísticos, de cambio climático e, a maiores dixo, dúas cousas. É un solo gañado ao mar, que debería ser público. É un grandísimo error. E é irreversible”.

Mapa de zonas urbanizables El Ideal Gallego

“Tragedia” de As Percebeiras

La opinión contraria la sostiene Juan José Yáñez Martínez, Secretario General de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco). En contra de la opinión general, los promotores no esperan con impaciencia construir en el puerto. “Queda tanto por decidir, por diseñar... primero está la transformación jurídica, y eso lleva muchos años. Yo no veré esas viviendas. Y en el caso de las empresas, no tienen expectativas sobre esa base”.

Yáñez sabe que hay demasiada polémica rodeando ese suelo. “Si ya la hay con As Percebeiras... Eso es una tragedia. Un proyecto en medio de la ciudad, que puede colmatarla, coserla. Juntabas el Grupo de Viviendas de María Pita con el resto. Es una bolsa importante de suelo que por culpa de una decisión jurídica no se ha querido sacar adelante”, se lamenta. Son 780 viviendas que no saben cuándo se convertirán en una realidad.

Otro punto del litoral a urbanizar ed As Xubias, donde el fondo inversor suizo Ginkgo Advisor pretende construir con el apoyo del Gobierno local, a pesar de que influye en un núcleo tradicional pesquero, muy protegido, y un edificio histórico, el pazo Guyatt, que los vecinos consideran un escudo contra la especulación, gracias a que el propietario se resiste a vender, aunque corre el peligro de ser expropiado. “Es un trabajo urbanístico quirúrgico, pero muy complicado”, comenta Yáñez. Y hace meses que no se anuncian nuevos avances.

Pero existen otras opciones. “Aumentar la densidad edificatoria. Permitir construir un par de plantas más solucionaría el problema”, argumenta. O sea, crecer a lo alto. Pero incluso es posible crecer a lo ancho si se recalifica el suelo. El polígono de A Grela podría convertirse en una zona residencial, absorbiendo las fábricas o las naves. “Eso ya pasó antes. El suelo cambia de uso según las necesidades”, apunta el portavoz de los promotores.