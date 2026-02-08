Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los trenes que circularán en A Coruña durante la huelga de esta semana

08/02/2026 15:52
La nueva estación provisional de tren de A Coruña (20)
Renfe, de cara a la huelga del sector ferroviario convocada para los tres próximos días (9, 10 y 11 de febrero), mantendrá el 65% de los trenes de media distancia (MD) y el 73% de la alta velocidad (AV), según recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes, consultable desde la web del operador público.

Esta reducción de las frecuencias se produce después de que, desde el jueves y durante las siguientes 72 horas, estuviesen suspendidas todas las frecuencias con origen o destino Vigo, que se han ido recuperando progresivamente desde la noche del sábado. Al mediodía del domingo, casi todos los servicios han sido reestablecidos.

Respecto a la huelga, los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Un viajero, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña

Renfe reactiva parte de sus trenes en Galicia tras el temporal: ya se puede circular entre A Coruña y Vigo

Más información

En la media distancia de Renfe, operarán 683 convoyes menos, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en Mercancías, solo el 21% estarán en funcionamiento.

Por ahora, de los 350 trenes suprimidos en la alta velocidad, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

  • En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, este lunes circularán los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.

  • En la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

  • Mientras, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.

El resto de los servicios mínimos decretados para Galicia y resto de Comunidades Autónomas pueden consultarse desde la web de Renfe, donde está disponible el decreto del Ministerio de Transportes que los regula.

