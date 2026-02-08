Mi cuenta

A Coruña

Empieza la segunda fase de las obras en la calle Valencia

Redacción
08/02/2026 15:35
Imagen de archivo de una obra en Monte Alto
Archivo El Ideal Gallego
La primera fase del Plan de barrios 2025-27, impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, inició esta semana la segunda fase de intervenciones previstas en la reurbanizaciónde la calle Valencia. 

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó la importancia de esta medida “para mejorar la accesibilidad en el conjunto de la calle”, donde ya se ejecutó previamente un primer turno de trabajos con el fin de remodelar la calle Valencia y que pase a estar dispuesta como plataforma única.

En este segundo turno, el Ayuntamiento está actuando primero sobre las infraestructuras de la red municipal de saneamiento, que por su antigüedad exigían una renovación bajo los estándares que está siguiendo el Gobierno local: modernizar los materiales de las tuberías para reforzar la seguridad de la red frente a posibles fugas de agua.

El Ayuntamiento de A Coruña reasfaltará varias calles de Adormideras

Más información

Noemí Díaz apuntó que “intervenciones como la que se está llevando a cabo en la calle Valencia tienen su complejidad por la configuración urbanística del barrio, con espacios públicos muy comprimidos, al igual que pasa, por ejemplo, en el Agra do Orzán”. 

Por eso, Díaz hizo hincapié en la importancia de “encontrar soluciones que les den respuesta a las necesidades vecinales, en las que de paso se gane superficie y también seguridad peatonal, teniendo en cuenta especialmente las personas con movilidad reducida”.

La segunda fase de trabajos en la calle Valencia aparejará también la renovación de los pavimentos en el sector donde se está actuando, con materiales diferenciados que, sobre la plataforma única, permitirán visibilizar las superficies de las aceras y la calzada.

