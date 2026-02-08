Mi cuenta

A Coruña

El BNG de A Coruña denuncia que la concesionaria no está haciendo la limpieza "A Pé de Barrio"

Redacción
08/02/2026 10:28
Trabajadores de limpieza de A Coruña
Trabajadores de limpieza de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
El BNG de A Coruña ha denunciado este domingo que la empresa concesionaria de limpieza viaria está incumpliendo "o contrato co Concello ao non realizar o programa 'A Pé de Barrio".

Según el portavoz nacionalista en María Pita, Francisco Jorquera, quien llevará este asunto al Pleno mediante un ruego oral, la UTE A Coruña Limpeza no está realizando las tareas correspondientes a este plan, que figura en el pliego de prescripciones técnicas de la concesión. 

De acuerdo con el pliego, “este tipo de tratamento consiste nun plan intensivo de coidado do espazo público que se suma ao traballo diario de limpeza e mantemento”. Un programa que, según el contrato, contemplaba realizar “operacións de limpeza integral en toda a cidade, actuando durante 11 meses, de xeito que ao longo do ano se actúe en todas as rúas da cidade”.

A través deste rogo, el BNG "moi consciente das queixas xeneralizadas que hai na cidade sobre o mal funcionamento do servizo de limpeza viaria" emplaza al Gobierno local a que "reforce a inspección e supervise que a UTE A Coruña Limpeza cumpra, neste e en todos os casos, coas condicións establecidas nos pregos”.

