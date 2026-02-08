El Ayuntamiento de A Coruña reasfaltará varias calles de Adormideras

Zona del mercado de Adormideras Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con la programación anual de su plan de renovación del firme en las calzadas municipales, una iniciativa de continuidad que tiene el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad en materia de circulación en el conjunto de la ciudad. En este sentido, la hoja de ruta del Ejecutivo local prevé actuaciones en las calles del barrio de Adormideras a partir de mañana, lunes 9, con la renovación de casi 8.500 metros cuadrados de calzada en calles como Juan Sebastián Elcano, la plaza de la Blanca Quiroga y el aparcamiento colindante a la plaza de Santa María, en la parte trasera del mercado municipal.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó la envergadura de esta intervención, “que permitirá adecuar varios de los principales espacios de paso de los vehículos por el interior del barrio”. A este respecto, la mayor parte de los trabajos se llevarán a cabo en la calle Juan Sebastián Elcano, en más de 5.200 metros cuadrados de calzada, con las señales y balizas de preaviso ya repartidas a lo largo de las áreas de actuación en los días previos la este fin de semana.

La inversión prevista en Adormideras al amparo de esta actuación es de 191.000 euros.

Las mejoras en Adormideras suponen, en la práctica, el segundo turno de intervenciones en el plan de renovación del firme en las calzadas municipales, que empezó la semana pasada entrela calle Posse y la rotonda de la avenida del Ejército con la ronda de Outeiro.

Cuando finalicen las obras en Adormideras, la previsión es continuar con la programación en la calle Vicente Ferrer, en la primera fase de Elviña. “Es fundamental que las condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo de los trabajos de asfaltado. Si es así, nuestra previsión es que cada actuación se ejecute en aproximadamente una semana”, explicó Noemí Díaz