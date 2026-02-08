A Coruña se enfrenta al dilema de cada año en Carnaval: ¿crear un disfraz propio o comprarlo?

Cuando llega el carnaval, es el momento en el que son muchos los que piensan en cuál va a ser su disfraz. Siempre se suele intentar ser lo más original posible y elaborar un atuendo con la máxima personalidad, aunque la opción de comprar un disfraz ya hecho, que es sin duda más cómoda, siempre está sobre la mesa. Es un dilema que se repite año tras año, y esta vez no iba a ser una excepción.

"Cada vez viene menos gente pidiendo cosas para hacerse su propio disfraz. Hace años, era muy distinto. Antes, la tienda estaba de bote en bote por estas fechas. Pero las plataformas de venta online nos han hecho polvo en ese aspecto", explica Menchu, de la Mercería Cándida, en la calle San Andrés. "Es mucho más cómodo, y si encima los precios son tan bajos, la gente al final se disfraza sin gastar casi nada", añade.

Complementos de colores en la mercería Cándida Javier Alborés

En todo caso, y a pesar de los inconvenientes, Menchu defiende la esencia de que el disfraz tenga una elaboración casera. "Claro que te va a dar más trabajo y a lo mejor tienes que gastar un poco más de dinero, pero al final te puedes llevar un disfraz único. Sabes que nadie más lo va a llevar", explica.

Complementos de colores en la mercería La Crisálida Javier Alborés

En efecto, aunque sean muchos los que optan por comprar el disfraz, todavía hay quienes disfrutan del proceso de diseñarlo y elaborarlo en casa. "El Carnaval es el momento de las mercerías. La gente que ama disfrazarse viene mucho para que les demos soluciones", admite Ramón Santos, propietario de La Crisálida. "La gente es muy original. Por ejemplo, uno de nuestros clientes quería hacer un disfraz de araña para su perro", añade. "A Coruña es una ciudad choqueira, que ama el Carnaval, y a mi me encanta ver como la gente disfruta haciendo sus disfraces. Eso sí, la gente ya no cose tanto y ahora se llevan más pegamento para tela", reconoce.

Complementos de colores en la mercería La Crisálida Javier Alborés

En cuanto a la elección del disfraz, las posibilidades son casi infinitas, y los niños adquieren gran protagonismo. "Muchos padres ya disfrazan a los niños casi desde que son bebés. Además, los colegios y las guarderías también piden que los niños vayan disfrazados", explica Eva Pestoni, que se encarga de la tienda de juguetes Pestoni, ubicada en Menéndez Pelayo. "Se disfrazan de unicornios, superhéroes, sirenas, dinosaurios... y también se venden muchos disfraces medievales, porque luego también les sirven para ir a otras fiestas en otras épocas del año", expone.