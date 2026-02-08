Edificios y la plaza central del Papagayo, en una imagen de 2018 Quintana

Siete bloques de edificios con 150 viviendas estaban proyectados en la nueva urbanización del Papagayo, cuyos detalles se anunciaban hace 25 años para convertir a una zona céntrica, aunque degradada, en uno de los complejos residenciales más exclusivos de la ciudad. Así lo contó El Ideal Gallego en su edición del 8 de febrero de 2001. A estas alturas de 1976, medio siglo atrás, un coruñés, Antonio Fernández Rodríguez, ingresaba como académico de número en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. En 1951, hace 75 años, un trágico suceso marcó la actualidad: el hundimiento en aguas del Gran Sol del pesquero ‘Freire Piñeiro’, adscrito a la flota coruñesa. Once hombres perdieron la vida en el accidente.

Jueves, 8 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La urbanización del Papagayo marca el nuevo despegue del casco histórico

La urbanización de lujo que se levantará sobre las ruinas del antiguo barrio chino marcará un antes y un después en la historia del casco histórico coruñés. Siete bloques de edificios –150 viviendas­– se encargarán de borrar del mapa una de las zonas más degradadas de la ciudad. El plan de reordenación del Papagayo prevé la recuperación de una parcela de 4.483 metros cuadrados situada entre las calles Papagayo, Tabares y el convento de las Capuchinas. Después de un largo proceso burocrático, en el que se introdujeron diversas modificaciones, el proyecto obtendrá el visto bueno del Gobierno local durante el pleno del próximo lunes, 12 de febrero de 2001. El Ayuntamiento rechazará la mayoría de las alegaciones presentadas por varios vecinos del barrio al ambicioso plan.

Asimismo, las fachadas de los bloques de viviendas deberán respetar la estética del casco antiguo, por lo que la piedra y el cristal serán materiales básicos en el diseño. El interés del Ayuntamiento en cambiar la imagen de la zona se encontró con la oposición de los vecinos afectados por la urbanización de la parcela. El proyecto, aprobado inicialmente en febrero del año 2000, recibió una lluvia de protestas en forma de alegaciones y la junta de compensación no tuvo más remedio que corregir el estudio de detalle.

Domingo, 8 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Ingreso en la Academia de Jurisprudencia

“La actual regulación no cumple en nuestros tiempo las precisas exigencias que la medicina demanda para posibilitar el trasplante urgente de órganos humanos”, dijo ayer, 7 de febrero de 1976, don Antonio Fernández Rodríguez en su discurso de ingreso como académico de número en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

Momentos antes, el presidente de la academia y decano del Colegio de Abogados de La Coruña, don Manuel Iglesias Corral, le había impuesto la medalla de académico con estas palabras: “Esta medalla que os impongo, amigo mío, lleva el aroma humanístico del ínclito Paulino Pedret Casado, que os ha dejado su imagen en el cerebro y en el corazón. Le recuerdo con una emoción intensa y sé que no la podría entregar a mejor custodio”. Fernández nació en La Coruña en 1916 y se licenció en Derecho en Santiago.

Jueves, 8 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Once muertos al hundirse un barco en el Gran Sol

A consecuencia del gran temporal desencadenado el pasado domingo, 4 de febrero de 1951, en aguas del Gran Sol, se hundió el buque pesquero ‘Freire Piñeiro’ de matrícula de Vigo pero que se hallaba adscrito a la flota pesquera de La Coruña. En el accidente perdieron la vida once hombres, uno de los cuales pudo ser recogido y traído a nuestra capital, en unión de tres supervivientes, a bordo de la embarcación pesquera ‘Costa Rouco’, que formaba pareja con el vapor siniestrado. El cadáver llegado a La Coruña es el del fogonero Gaspar Graña, que ayer recibió cristiana sepultura en el cementerio de nuestra ciudad.

Los supervivientes son los marineros Ángel García Carballo, de 19 años de edad, vecino del lugar de Loira (Marín); Juan Riveira López, también de 19 años, vecino de Miño; y Ramón Pereira Ces, de 28 años, vecino de Noya.