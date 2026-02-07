Un avión privado aterriza en A Coruña por un posible problema de despresurización

El avión que aterrizo de urgencia en Alvedro Ayuntamiento de Culleredo

Un avión privado aterrizó este sábado en el aeropuerto de A Coruña por un posible problema de despresurización. La aeronave, que partió de Brest (Francia) rumbo a Casablanca (Marruecos), declaró la emergencia, según se pudo observar en la plataforma Flight Radar.

Teniendo en cuenta que descendió de 42.000 pies a 9.000 en pocos minutos, según los profesionales de Alvedro Vuela Más Alto, esta acción se habría llevado a cabo para evitar problemas de oxígeno en cabina. El vuelo, finalmente, aterrizó al filo de las 14.00 horas en A Coruña.

Ante la incidencia, el 112 dio aviso al alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, sobre las 13.20 horas, quien de inmediato se personó junto con la Policía Local en las instalaciones del aeródromo para iniciar un seguimiento de la operación, informaron fuentes del Ayuntamiento de Culleredo.

El dispositivo de seguridad municipal efectuó un control desde diferentes puntos del ayuntamiento hasta que se produjo el aterrizaje, que tuvo lugar a las 13.44 horas, finalizando el operativo en torno a las 13.50 horas.

Rioboo destacó la "excelente coordinación establecida con las autoridades del aeropuerto, ofreciendo toda la información puntual desde el momento que se conoce la situación hasta que aterriza el avión con seguridad".