Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un avión privado aterriza en A Coruña por un posible problema de despresurización

La aeronave descendió de 42.000 pies a 9.000 en pocos minutos

Lara Fernández
Lara Fernández
07/02/2026 14:01
El avión que aterrizo de urgencia en Alvedro
El avión que aterrizo de urgencia en Alvedro
Ayuntamiento de Culleredo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un avión privado aterrizó este sábado en el aeropuerto de A Coruña por un posible problema de despresurización. La aeronave, que partió de Brest (Francia) rumbo a Casablanca (Marruecos), declaró la emergencia, según se pudo observar en la plataforma Flight Radar. 

Interior de la terminal de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña registró trece desvíos en los 35 días que van de año

Más información

Teniendo en cuenta que descendió de 42.000 pies a 9.000 en pocos minutos, según los profesionales de Alvedro Vuela Más Alto, esta acción se habría llevado a cabo para evitar problemas de oxígeno en cabina. El vuelo, finalmente, aterrizó al filo de las 14.00 horas en A Coruña.

Ante la incidencia, el 112 dio aviso al alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, sobre las 13.20 horas, quien de inmediato se personó junto con la Policía Local en las instalaciones del aeródromo para iniciar un seguimiento de la operación, informaron fuentes del Ayuntamiento de Culleredo.

El dispositivo de seguridad municipal efectuó un control desde diferentes puntos del ayuntamiento hasta que se produjo el aterrizaje, que tuvo lugar a las 13.44 horas, finalizando el operativo en torno a las 13.50 horas.

Rioboo destacó la "excelente coordinación establecida con las autoridades del aeropuerto, ofreciendo toda la información puntual desde el momento que se conoce la situación hasta que aterriza el avión con seguridad".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La glorieta de Juan Díaz Porlier, donde fue detenido 'Harry Potter'

'Harry Potter', detenido en A Coruña por tráfico de drogas
Guillermo Parga
Desprendimiento en As Lapas

La Policía Local de A Coruña acude a As Lapas por un desprendimiento
Lara Fernández
Wake Up en el muelle de Batería. Fotos Carlota Blanco (32)

El Wake Up Festival empieza a anunciar su cartel sin saber si podrá celebrarse en A Coruña
Noela Rey Méndez
López Campos visita la capilla de Vilasantar

La Xunta reformará la capilla de Nosa Señora da Laxe de Vilasantar
Redacción