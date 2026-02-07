Raquel Boedo | “Mi padre creía que ‘A Santiago voy’ era demasiado comercial”

Raquel y Joel, en la inauguración del mural dedicado a Pucho Boedo, durante las fiestas de O Ventorrillo Quintana

Hay a veces que el éxito de una canción no va acompañado del cariño que le profese quien la canta. Que se lo digan a Iván Ferreiro con ‘Años 80’, a Fito con ‘Soldadito marinero’ o a Eric Prydz con ‘Call on me’. Algo parecido le pasó a Pucho Boedo con ‘A Santiago voy’.

“Creía que era demasiado comercial, estaba un poco cansado de cantarla, no le gustaba nada, pero como todo el mundo se la pedía continuamente, pues bueno, la seguía cantando”, comenta su hija, Raquel Boedo, que contesta junto a Joel, nieto del ‘crooner’ de O Ventorrillo, a las preguntas de El Ideal Gallego con motivo de la gala ‘Bícame Pucho’ de este domingo 8 de febrero.

Lo explica Raquel a colación de ser cuestionados por sus canciones favoritas en la voz de su padre. Ella lo tiene claro: “Sigo teniendo como favorita la que era favorita suya, ‘O vello e o sapo’, es la que más me gusta y la que le gustaba a él. No solo porque le gustase a él, sino porque es una de las más bonitas que ha grabado”.

Joel duda entre ‘Mi tierra gallega’ y ‘A Santiago voy’, aunque se decanta por la primera antes de que Raquel, sonriendo, explique que a Pucho no le gustaba tanto como al público.

Felices por el homenaje

La gala de este domingo, que organiza El Ideal Gallego, en colaboración con la Televisión de Galicia, es una muestra más del cariño que A Coruña, y Galicia en general, le siguen profesando a Pucho Boedo, incluso cuando han pasado ya cuatro décadas de su fallecimiento.

“Sinceramente, estoy muy feliz por ver que la gente no se olvida del nombre y de la figura de mi padre, es un auténtico orgullo”, asegura Raquel. “Es una felicidad ver que ha dejado un legado”, apunta en relación a la mezcla de voces tradicionales y nuevas generaciones. “Es una felicidad poder ver que la gente joven le sigue y que tiene admiración por él y canta sus canciones, es algo increíble, porque 40 años después, la gente de la edad de mi hijo, que no le ha conocido, le sigue admirando y sigue su carrera; me parece algo maravilloso, afirma.

Y es que Joel, como él mismo explica, no conoció a su abuelo. “Tengo la particularidad de que no le pude conocer, nací el mismo año en que él murió”, apunta. Todo lo que sabe de él “es a través de lo que me cuenta la gente”. “Mi familia me ha dicho que tengo rasgos de carácter y demás muy parecidos a él y yo lo siento de una manera un poco mística, porque gracias a lo que la gente me cuenta de él, soy capaz de conocerle y mantenerle vivo”, comenta.

Tanto Raquel como Joel participaron el pasado 2025 en el homenaje a Pucho en las fiestas de O Ventorrillo, con la inauguración del mural que acompaña a la estatua en el barrio. “Es siempre especial para la familia mantener su recuerdo a través de este tipo de eventos”, afirma Joel, que añade: “Es muy positivo, porque se mantiene vivo su legado”.

Un cariño especial

Todo el mundo guarda un gran recuerdo del ‘crooner’ coruñés y Raquel lo corrobora, “desde el prisma de que era mi padre, era una persona normal, súpercariñosa, tenía un carisma especial”.

Y pone un ejemplo del cariño que le tenía la gente. “Nunca tenía prisa por dejar a nadie plantado y pararse a hablar con la gente, llegaba tarde a casa a la hora de comer porque le habían parado 20 veces antes de llegar”, explica Raquel entre risas. “Era una persona afable, cariñosa y... bueno, era mi padre”.

Nunca tenía prisa, se paraba a hablar con la gente y llegaba tarde a la hora de comer porque le habían parado 20 veces antes de llegar Raquel Boedo

En casa tenían claro que su figura era muy grande para la época. “Lo notábamos por la calle, todo el mundo era un continuo pararle, querer hablar con él, en A Coruña era superconocidísimo”, apunta Raquel, que cree que esto ha aumentado a posteriori: “Creo que su figura se ha agrandado incluso más desde que murió, es la sensación que me da a veces”. Algo que, de algún modo, refrendan personalidades como Xurxo Souto, que hace unos días decía: “Morreu hai 40 anos e cada día canta mellor”.