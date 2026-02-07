Monte Alto a 100 se impone en el concurso de comparsas de la mano de Inditex

El certamen se celebró en el Palacio de la Ópera, e inició las celebraciones del carnaval coruñés Germán Barreiros

La sátira, la diversión y el color se apoderaron del Palacio de la Ópera de A Coruña para abrir el Antroido 2026. El auditorio, casi completo, se entregó entre risas al concurso de comparsas –modalidad de música y letra– que marca el inicio de las celebraciones en la ciudad y en el que, en esta ocasión, se impusieron los ‘Monte Alto a 100’, que saltaron al escenario con las camisetas de la colección cápsula con la que Inditex rindió homenaje a su barrio para interpretar sendas canciones con temáticas de lo más coruñesas: la multinacional textil y la declaración de zona tensionada, con la que A Coruña se adelantó a toda Galicia.

El acto, conducido por un irreconocible David Amor vestido como los alienígenas azules de ‘Avatar’, contó con la asistencia de la alcaldesa, Inés Rey, que destacó “a calidade, talento e inxenio” de las comparsas, y y las choqueiras del año, Isa y Bego ‘As Toliñas’. También de numerosos ciudadanos, muchos de ellos enarbolando banderas de Palestina, especialmente cuando actuaron Os Maracos –terceros en esta edición– que abordaron la situación de Gaza y cargaron contra el racismo, aderezados con un cañón y, sobre él, un muñeco de Donald Trump.

También Pantaleón, que se hizo con la segunda posición, optó por incluir al presidente de los EEUU, mientras que Amigos da Xoldra hizo lo propio con Ayuso, Feijóo, Escotet e Inés Rey. Os Malandros montaron un coro gospel para cantar al San Juan y BiciCoruña. Con ellos, Melandrainas, y, sin entrar en concurso, Badabum Sorpresa y Os Kilomberos de Monte Alto.

"O espírito do Antroido da Coruña está en tardes como a de hoxe, na que entidades e agrupacións culturais formadas por veciñas e veciños dan vida á nosa cidade co seu sentido do humor. E este patrimonio témolo que preservar”, indicó Inés Rey, encargada de presidir un jurado que completaron Ana Canosa, trabajadora del IMCE, como secretaria, y cuatro vocales: Laura Seoane, directora del IMCE; Juan Miguel RomeroLlopis, director de la Banda Municipal de Música; Elena Umbría, directora de la Escola Municipal de Música de A Coruña, y Lara Fernández, periodista de El Ideal Gallego.