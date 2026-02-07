Mikel Izal hace de su despedida del público coruñés toda una celebración

Mikel Izal, en un momento de su concierto de anoche en el Coliseum Germán Barreiros

Ni la enésima borrasca del año ni el cierre del principal acceso al recinto podían evitar que anoche el Coliseum acogiese a los miles que tenían una cita con Mikel Izal. La de una despedida que ninguno se quería perder y que todos esperan que sea breve.

El navarro eligió A Coruña como una de las únicas siete paradas de esta minigira con la que dice adiós por tiempo indefinido y sus incondicionales correspondieron acudiendo al multiusos herculino con ánimo de celebración. Cuando, unos minutos después de las nueve de la noche, el escenario se iluminó de rojo y sonaron las primeras notas de ‘El miedo’ quedó claro que lo que estaba por venir sería un espectáculo. Y que nada se había dejado al azar.

“¡Boas noites, Coruña! Muchísimas gracias por venir con la que está cayendo”, se dirigió por primera vez a un público al que se acercaría durante todo el concierto. Emocional y físicamente.

Los colores marcaban las etapas por las que transitaba la historia que Mikel Izal contaba con canciones. ‘La gula’ dio paso al deseo que enunció en voz alta: vivir una noche de ‘Magia y efectos especiales’ y decir adiós al ‘Pánico práctico’. No fueron los únicos éxitos de Izal que se escucharon.

Con ‘El grito’ todo se volvió azul. Y en esa atmósfera onírica sonaron temas como ‘La huida’ e ‘Inercia’ mientras el pamplonés invitaba a no dejar cosas por decir y fuegos artificiales en el límite del escenario subían la intensidad antes de la ‘Pausa’.

Entre amigos

‘La fe’ solo podía ser verde. Y la cercanía de quien está entre amigos se representó con unas sillas en torno a una mesa casi en medio de la pista desde donde se interpretaron en acústico ‘Meiuqér’, ‘La verdad’, ‘El presente’ y ‘Eco’.

Volvió el sonido eléctrico para dos de las más esperadas, ‘Pequeña gran revolución’ y ‘La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo’. Y con ‘El baile’ que compartieron artista y público, que para entonces ya estaba de pie, Mikel Izal anunció el final.

Solo quedaba un capítulo. Naranja y cálido. Que provocó un inmediato ‘Qué bien’ y trasladó a los presentes a ‘Copacabana’ para un fin de fiesta con ‘La mujer de verde’ como invitada. Con euforia y baile, mucho baile, se alcanzó al fin ‘El paraíso’. Y aunque, al contrario de lo que dice la letra de la canción, todos sabían que afuera estaba lloviendo, no importaba.