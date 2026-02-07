Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Mikel Izal hace de su despedida del público coruñés toda una celebración

Paola Feal Pinto
Paola Feal Pinto
07/02/2026 23:45
Mikel Izal, en un momento de su concierto de anoche en el Coliseum 
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Ni la enésima borrasca del año ni el cierre del principal acceso al recinto podían evitar que anoche el Coliseum acogiese a los miles que tenían una cita con Mikel Izal. La de una despedida que ninguno se quería perder y que todos esperan que sea breve. 

El navarro eligió A Coruña como una de las únicas siete paradas de esta minigira con la que dice adiós por tiempo indefinido y sus incondicionales correspondieron acudiendo al multiusos herculino con ánimo de celebración. Cuando, unos minutos después de las nueve de la noche, el escenario se iluminó de rojo y sonaron las primeras notas de ‘El miedo’ quedó claro que lo que estaba por venir sería un espectáculo. Y que nada se había dejado al azar.

Así estaba el Coliseum minutos antes del concierto de Mikel izal

¿Cómo fue el tráfico en el primer concierto tras el cierre del acceso al Coliseum de A Coruña?

Más información

¡Boas noites, Coruña! Muchísimas gracias por venir con la que está cayendo”, se dirigió por primera vez a un público al que se acercaría durante todo el concierto. Emocional y físicamente.

Los colores marcaban las etapas por las que transitaba la historia que Mikel Izal contaba con canciones. ‘La gula’ dio paso al deseo que enunció en voz alta: vivir una noche de ‘Magia y efectos especiales’ y decir adiós al ‘Pánico práctico’. No fueron los únicos éxitos de Izal que se escucharon.

Con ‘El grito’ todo se volvió azul. Y en esa atmósfera onírica sonaron temas como ‘La huida’ e ‘Inercia’ mientras el pamplonés invitaba a no dejar cosas por decir y fuegos artificiales en el límite del escenario subían la intensidad antes de la ‘Pausa’.

Entre amigos

La fe’ solo podía ser verde. Y la cercanía de quien está entre amigos se representó con unas sillas en torno a una mesa casi en medio de la pista desde donde se interpretaron en acústico ‘Meiuqér’, ‘La verdad’, ‘El presente’ y ‘Eco’.

Mikel Izal convierte el Palacio de la Ópera en su ‘paraíso’ y el de todo el público

Más información

Volvió el sonido eléctrico para dos de las más esperadas, ‘Pequeña gran revolución’ y ‘La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo’. Y con ‘El baile’ que compartieron artista y público, que para entonces ya estaba de pie, Mikel Izal anunció el final.

Solo quedaba un capítulo. Naranja y cálido. Que provocó un inmediato ‘Qué bien’ y trasladó a los presentes a ‘Copacabana’ para un fin de fiesta con ‘La mujer de verde’ como invitada. Con euforia y baile, mucho baile, se alcanzó al fin ‘El paraíso’. Y aunque, al contrario de lo que dice la letra de la canción, todos sabían que afuera estaba lloviendo, no importaba.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La Venerable Orden Tercera lucirá como nueva en verano, si el tiempo lo permite
Guillermo Parga
Edificios y la plaza central del Papagayo, en una imagen de 2018

Hace 25 años | La urbanización del Papagayo marca el nuevo despegue del casco histórico
Eugenio Cobas
El ideal gallego

Renfe restablece el servicio ferroviario en Galicia suspendido por el temporal
EFE
El certamen se celebró en el Palacio de la Ópera, e inició las celebraciones del carnaval coruñés

Monte Alto a 100 se impone en el concurso de comparsas de la mano de Inditex
Lara Fernández