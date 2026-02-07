Más de 200 colegios de toda la provincia se vestirán de superhéroes para alzar la voz en A Coruña

Un momento de una de las movilizaciones del CEIP de Prácticas Javier Alborés

Más de 200 asociaciones de familias de alumnos de colegios de toda la provincia se movilizarán desde las 11.00 horas del próximo 28 de febrero en A Coruña. Lo harán en respuesta a la convocatoria de la Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos de A Coruña, quienes consideran oportuno realizar una movilización de estas características en un contexto en el que, según explican, "además de hacerse visible en los despachos, también es importante hay que hacerse notar en la calle".

La movilización, que partirá desde la plaza de Ourense hasta O Parrote con la temática de superhéroes -"por los héroes de la enseñanza pública"- fue convocada por las familias, en primera instancia, por la necesidad de incorporar más docentes de atención especial tras los recientes recortes en profesorado. Es una demanda que en la ciudad lleva tiempo exigiendo el colegio Concepción Arenal, quienes a ya se movilizaron en varias ocasiones y, hace apenas semanas, una docena de docentes participaron en un encierro nocturno reivindicativo.

En concreto, los cursos de Educación Infantil y 1º y 4º de Primaria del centro cuentan con numerosos alumnos con necesidades educativas especiales que requieren una atención individualizada y permanente. Su primera protesta este año se debía al hecho de que el colegio cuenta con dos profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y dos de Atención y Lenguaje (AL), pero no son suficientes. Sin ir más lejos, uno de los profesionales es el director del centro, limitando el desarrollo de sus tareas.

Deficiencias en las instalaciones

No obstante, otro de los aspectos que las familias quieren recalcar es el deficiente estado de las instalaciones de algunos de los centros de la ciudad. De eso saben bastante en el CEIP de Prácticas de Paseo de Ronda, quienes llevan más de un año exigiendo una reforma integral en el centro debido a los grandes problemas de humedad del centro. Tras meses de incertidumbre, las familias del colegio coruñés conocieron la noticia de que el centro se someterá a una reforma al completo. Sin embargo, lo que todavía desconocen -y desde hace varios meses- es el plazo para acometer dicha obra.

Similar es la situación que se vive en el Cidade Vella y en el Wenceslao Fernández Flórez -el último en sumarse a las manifestaciones- desde hace un tiempo. En el caso del recinto educativo de la calle Herrerías, denuncian los problemas de limpieza y salubridad con instalaciones "antiguas y peligrosas", además de graves carencias de accesibilidad en el centro. En el caso del centro vecino de la estación de tren, el paso sucesivo de borrascas por la ciudad causó el deterioro de la fachada del centro, lo que provocó filtraciones de agua en las propias aulas.

En este sentido, no son solo los colegios de la urbe herculina los que salen a la calle para exigir "un ensino público de calidade". En el área metropolitana, durante el primer trimestre de curso de han movilizado varios colegios de municipios como Oleiros, Carral, Culleredo o Betanzos, entre otros. "En la movilización del próximo 28 de febrero cada colegio podrá hacer sus reivindicaciones. Ahora nos toca a las familias dejar claro que nuestros centros están abandonados y no es justo para el alumnado", sentencia desde la Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos de A Coruña.