Los baches y parches se acumulan en la calzada de la AC-11 mientras siguen las obras

Asfalto parcheado de la AC-11 en sentido entrada a la ciudad Quintana

Las obras de humanización de Alfonso Molina avanzan, aunque es verdad que no al ritmo esperado. Este problema, tan común cuando se trata de la obra pública, viene dado, según explicó el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, consultado el viernes pasado al respecto, por las canalizaciones. “É verdade que non leva o ritmo que quereríamos por un tema de canalizacións”. Las obras continuarán durante todo este año y, mientras tanto, empeora el estado del firme, que ya luce varios socavones y parches.

“No tendría sentido repararla antes de que acabara la obra”, confirma un ingeniero de caminos. Sobre todo, porque al desgaste debido al tráfico constante que pasa por el principal acceso de la ciudad, también se añaden los daños producidos por las obras que, por el momento, se concentran en la conexión con la avenida de San Cristóbal en dirección salida, sin contar el tráfico pesado que suponen los camiones que intervienen en los trabajos.

Informe de siniestralidad

Todo esto se resume en que los conductores que recorren diariamente la AC-11 tendrán que aguantar los baches durante todo este año. Y eso no afecta solo a la comodidad en la conducción. Es una cuestión de seguridad vial. No hay que olvidar que en el 54% de los siniestros registrados en la avenida influye el mal estado de la infraestructura. Así figura en uno de los informes de Ineco (una empresa pública de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), que se adjunta al proyecto de ampliación y en el que recogen los datos de accidentes registrados en los años anteriores.

El estudio deja claro que existen tres tramos de concentraciones de accidentes: la curva en sentido entrada a la altura del enlace con la autopista (donde existen varios parches y baches), el tramo recto en el cruce con la N-550 (la avenida de Vilaboa) y el enlace con la N-VI. Pero las obras que se van a llevar a cabo solo afectarán al primero, ese tramo curvo entre los kilómetros 2,5 y 2,8 de la AC-11. Es este tramo, que combina un radio reducido de giro con la velocidad inadecuada, el que provoca la mayor parte de las salidas de vía, que es el tipo de accidente más destacable en este tramo.

En días como estos, en los que al mal estado de la vía se suma el mal tempo, con superficies propicias para patinar, es necesario extremar las precauciones al circular. Son más de cien mil vehículos los que fluyen diariamente, y eso son muchos posibles siniestros.