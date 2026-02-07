Las ‘joyas’ de A Coruña se trasladan de los barrios al mercado de San Agustín para celebrar O Balcón Atlántico

O Balcón Atlántico, en San Agustín Javier Alborés

El corazón de los barrios, su comercio y hostelería local, se trasladó este sábado al mercado de San Agustín, con el fin de mostrar sus creaciones a todos aquellos que acudan a O Balcón Atlántico, el mercado que también estará instalado este domingo en el primer andar de la plaza de abastos. Para muchos asistentes, tal y como comentaron ayer en el propio mercado, el comercio local es una “joya” de A Coruña. Sus profesionales “abren la puerta” todos los días a los ciudadanos, y esta feria se celebra para poner en valor su labor esencial para revitalizar los barrios.

Los profesionales detrás de estos negocios participantes se dieron cita a las 11.00 horas en San Agustín, donde, además, se destacó el asociacionismo. Comercios de Soho-Orzán o Distrito Mallos, por ejemplo, invitaron a los coruñeses a disfrutar de un fin de semana de compras, talleres, experiencias y gastronomía. La presidenta de Distrito Mallos, Alba Balsa, propietaria de Luces de Bohemia, en Ángel Senra, aseguró, sobre la iniciativa: “Es muy buena iniciativa, sobre todo para las pequeñas joyas que hay en los barrios de la ciudad. Es una oportunidad para darnos visibilidad en el centro a precios muy asequibles”.

Este evento reúne a negocios, estudios y hostelería con base física en A Coruña. La organización, a manos de Mónica Borrás, de Ese Sitio, y presidenta de la entidad comercial Soho-Orzán, invita a “pasear, aprender y apoyar los proyectos que hacen ciudad”. En definitiva, una reunión de “talento local” en una feria “para celebrar”.

Y en esta gran celebración, que cuenta con la colaboración del Estudio Lasonceymedia y la participación del Ayuntamiento, además de las asociaciones ya mencionadas, hay negocios de todo tipo. Así, los coruñeses que acudan este fin de semana a la plaza de abastos se encontrarán con puestos y experiencias de Bardo (taller creativo), ilustraciones de Plaga, interpretación de Molembir, fotografías de Rebeca García, juegos de Eurekakids, diseño de DreaMarkt, soluciones de Msoluciona, libros de la Librería Perseida, estilo de Wear to Code, joyería de Onda, regalos y papelería de Empaquetando Ando, dulces de Flor de Azúcar y O Pettit, productos de Arte Cachito, autocuidado de La Vida Autocuidado, proyectos de Borrón Imprenta, inglés de Helen Doron English, bebidas de Malte, flores de La Petite Arte Floral, regalos de Luces de Bohemia.

Durante las dos jornadas, además, habrá charlas y talleres. Este sábado por la tarde habrá experiencias de Thermomix, Molembir, Borrón Imprenta o DreaMarkt, además de talleres infantiles de inglés y una zona de juegos y otra coloreable. Este domingo, desde las 12.15 horas, los talleres empezarán por la Librería Perseida. A las 13.00 horas será el turno de Borrón Imprenta, y a las 17.00 horas, de Luces de Bohemia. El último, a las 17.45, de Empaquetando Ando. Además de talleres infantiles, habrá sesión vermú.