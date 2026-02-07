Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Sinfónica de Galicia afina para la Superbowl con un devoto de los Seahawks

Jeffrey Carl Johnson, viola de la Sinfónica, es natural de Seattle y un asiduo a los partidos de Seattle desde su niñez

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/02/2026 17:22
Jeff, viola de la Sinfónica, con la camiseta de los Seahawks
Jeff, viola de la Sinfónica, con la camiseta de los Seahawks
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La aportación de la ciudad de Seattle al día a día de A Coruña podría representarse con la famosa conversación sobre los romanos en 'La vida de Brian'. La ciudad de la costa Oeste de Estados Unidos es famosa por el grunge, por Hendrix y por los sistemas operativos concebidos por su ciudadano más ilustre, Bill Gates. Pero, ¿qué más? Desde septiembre de 1999, una de las violas más reconocidas de la música clásica, Jeffrey Carl Johnson, le da un salto de calidad a la Sinfónica de Galicia. Sin embargo, además de su faceta de músico influyente, ha ayudado a la popularización del fútbol americano en A Coruña, donde se encarga personalmente de explicar las reglas a todo a su entorno.

Jacobo Vázquez, copropietario del Tío Ovidio, con el balón y el casco reglamentarios

Los tres fiestones para un domingo de Superbowl made in A Coruña

Más información

Es esa otra devoción la que le mantendrá esta noche con el corazón en un puño. Además de la música, su amor por los Seattle Seahawks lo ha vivido en la distancia durante más de dos décadas, incluida la decepción por la Superbowl de 2015 contra los Patriots. Esta noche buscará venganza y abrazarse con el Jeff de su niñez, ese que no se perdía un partido enfundado en la camiseta de Jim Zorn. Ese que estudió con Doug Perderson, leyenda de los Philadelphia Eagles, y que durante años le ofreció tickets para ir al 'football'.

Rod Stewart no sólo cantará en A Coruña: también ladrará

Más información

Respecto al pronóstico para esta tarde, es optimista moderado, un paso previo a una euforia que prefiere vivir solo en su casa. “Deberían ganar los Seahawks, son profundos y con mucho talento en todas las fase. Ningún experto esperaba que ni siquiera llegaran a los playoffs y aquí están: el equipo más dominante de la NFL”, subraya.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña

El bus y el coche compartido, las únicas alternativas al aislamiento ferroviario de Vigo
Dani Sánchez
La glorieta de Juan Díaz Porlier, donde fue detenido 'Harry Potter'

'Harry Potter', detenido en A Coruña por tráfico de drogas
Guillermo Parga
Desprendimiento en As Lapas

La Policía Local de A Coruña acude a As Lapas por un desprendimiento
Lara Fernández
Wake Up en el muelle de Batería. Fotos Carlota Blanco (32)

El Wake Up Festival empieza a anunciar su cartel sin saber si podrá celebrarse en A Coruña
Noela Rey Méndez