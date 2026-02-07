La Sinfónica de Galicia afina para la Superbowl con un devoto de los Seahawks

Jeff, viola de la Sinfónica, con la camiseta de los Seahawks German Barreiros

La aportación de la ciudad de Seattle al día a día de A Coruña podría representarse con la famosa conversación sobre los romanos en 'La vida de Brian'. La ciudad de la costa Oeste de Estados Unidos es famosa por el grunge, por Hendrix y por los sistemas operativos concebidos por su ciudadano más ilustre, Bill Gates. Pero, ¿qué más? Desde septiembre de 1999, una de las violas más reconocidas de la música clásica, Jeffrey Carl Johnson, le da un salto de calidad a la Sinfónica de Galicia. Sin embargo, además de su faceta de músico influyente, ha ayudado a la popularización del fútbol americano en A Coruña, donde se encarga personalmente de explicar las reglas a todo a su entorno.

Los tres fiestones para un domingo de Superbowl made in A Coruña Más información

Es esa otra devoción la que le mantendrá esta noche con el corazón en un puño. Además de la música, su amor por los Seattle Seahawks lo ha vivido en la distancia durante más de dos décadas, incluida la decepción por la Superbowl de 2015 contra los Patriots. Esta noche buscará venganza y abrazarse con el Jeff de su niñez, ese que no se perdía un partido enfundado en la camiseta de Jim Zorn. Ese que estudió con Doug Perderson, leyenda de los Philadelphia Eagles, y que durante años le ofreció tickets para ir al 'football'.

Rod Stewart no sólo cantará en A Coruña: también ladrará Más información

Respecto al pronóstico para esta tarde, es optimista moderado, un paso previo a una euforia que prefiere vivir solo en su casa. “Deberían ganar los Seahawks, son profundos y con mucho talento en todas las fase. Ningún experto esperaba que ni siquiera llegaran a los playoffs y aquí están: el equipo más dominante de la NFL”, subraya.