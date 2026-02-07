La Policía Local de A Coruña acude a As Lapas por un desprendimiento

Desprendimiento en As Lapas Javier Alborés

Agentes de la Policía Local de A Coruña acudieron este sábado al mediodía a la playa de As Lapas, tras al aviso de un desprendimiento de tierra en la playa. A su llegada para inspeccionar el terreno, pudieron comprobar cómo las rocas vírgenes eran visibles, tras el pequeño derrumbe de la tierra que las recubría.

Esto se habría producido por el mal tiempo y los continuos temporales costeros, elevando en diferentes jornadas los avisos a alerta naranja o, incluso roja, por fuerte oleaje. Sin ir más lejos, después de cerrar el enero con más jornadas mojadas desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad, este nuevo mes de febrero no comenzó muy diferente. La lluvia sigue presente. Y seguirá, por lo menos, unas semanas más. De ser así, A Coruña podría prolongar todavía más su racha de jornadas lluviosas consecutivas (hasta ahora van 28) y, de esta forma, batir un récord meteorológico vigente desde 1936.