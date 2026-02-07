Juan Luis Arévalo presenta en A Coruña el primer libro para trasplantados escrito en primera persona

Presentación del libro de Juan Luis Arévalo en A Coruña Carlota Blanco

“Puedo morir en cualquier momento, pero no me voy a hacer un nuevo trasplante: he vivido lo que me correspondía”. Así se expresó este viernes Juan Luis Arévalo (Cáceres, 1954), médico y trasplantado de corazón y de riñón hace casi tres décadas, con motivo de la presentación de 'Trasplantado', un libro escrito en primera persona tras más de tres años de trabajo.

En 'Trasplantado', el autor reflexiona sobre cómo llegar a perfeccionar el poder de la mente para transitar “del límite al renacer”. El libro nace -según relató- “con un cuerpo al límite, un corazón que apagaba y una mente que se negaba a rendirse”, y se convierte en un testimonio vital que va más allá del relato clínico.

Tenía 43 años cuando sufrió una insuficiencia cardíaca terminal que lo llevó a un trasplante doble, cardíaco y renal, en una misma intervención, una experiencia que transformó profundamente su manera de entender la medicina y la vida. Durante nueve días permaneció en la UCI bajo medidas de soporte vital, hasta que el trasplante se convirtió en la única alternativa para sobrevivir.

El libro recorre su estancia en la UCI, el proceso de recuperación y su vida actual, marcada por la gratitud y la conciencia del presente. “Cuando los médicos me dijeron que podía morirme en cualquier momento, solo tuve palabras de gratitud por los años de vida recibidos. Mientras escribía el libro, me sentí más vivo que nunca, y esa sensación sigue acompañándome hoy”, afirmó.

'Trasplantado' incorpora también información y datos sobre los trasplantes en Galicia y en España, territorios pioneros y referentes a nivel mundial, con tasas de donación muy superiores a la media europea.

Vivir para servir de ayuda

Hoy, a sus 71 años, Juan Luis Arévalo vive en A Coruña junto a su familia, desde donde dedica su tiempo a inspirar a otros a través de la escritura, las charlas y la divulgación. Reconoce que durante muchos años ocultó que era trasplantado, hasta comprender que compartir su historia podía servir de apoyo y esperanza a otras personas en situaciones similares.

En este primer volumen, el autor -médico y paciente- guía al lector en un viaje vital que entrelaza ciencia, experiencia y espiritualidad. A través de su historia “de vida y de muerte vencida”, muestra cómo la mente puede sostener y transformar, incluso cuando el cuerpo ya no puede más.

'Trasplantado' no es solo un testimonio personal, sino una guía íntima hacia la resiliencia, la gratitud y la conciencia profunda, escrita desde la emoción de quien ha vuelto para contar y el compromiso de quien desea sembrar esperanza.

El autor realiza un recorrido por su vida desde los 11 años, cuando inició sus estudios de Bachillerato en Cáceres, hasta el traslado a Santiago de Compostela para estudiar Medicina y Enfermería, una formación interrumpida temporalmente por el servicio militar. De regreso, abrió una clínica de enfermería en A Coruña mientras retomaba y completaba su carrera de medicina, que finalizó a los 29 años.

A los 27 años se casó y a los 30 obtuvo una interinidad como médico de urgencias en Fene, donde ejerció durante 13 años. A los 43 años sufrió una insuficiencia cardíaca terminal que lo condujo al trasplante doble. Al no poder reincorporarse al servicio de urgencias, orientó su vocación hacia la medicina preventiva.

Hoy, más de tres décadas después de aquel trasplante doble, asegura vivir con gratitud y plenitud: “Comparto mi historia para inspirar a otros a descubrir que siempre es posible renacer desde el límite, cuando la mente, el amor y la conciencia trabajan juntos”.

A este primer libro, que estará disponible en español, gallego e inglés, le seguirán tres volúmenes más: una guía profesional y reflexiva, el cuaderno de acompañamiento y un tercer libro de talleres prácticos.

La presentación de libro tuvo lugar en el Aula Magna del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña y estuvo conducida por la periodista Leticia García Chas.