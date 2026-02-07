'Harry Potter', detenido en A Coruña por tráfico de drogas

La glorieta de Juan Díaz Porlier, donde fue detenido 'Harry Potter' Quintana

Varias decenas de personas presenciaron la pasada semana un espectáculo digno del rodaje de una película de Hollywood. El escenario, el barrio de Matogrande, a la altura de la calle Juan Díaz Porlier. Los protagonistas, varios policías nacionales de paisano y un detenido acorralado contra una pared. Desde las ventanas, se escuchaban gritos de “es Harry Potter, es Harry Potter”. La glosa al batiburrillo de referencias resulta todavía más surrealista, ya que se trataba de la detención de un presunto camello, muy conocido en el entorno, al que en los círculos de la investigación y los residentes en la zona conocían por el nombre del personaje creado por J.K. Rowling.

Referencias cinematográficas aparte, la noticia ha supuesto todo un alivio para los familiares de muchos jóvenes de la ciudad, conscientes de que el público objetivo de 'Harry Potter' eran en muchos casos estudiantes. Durante el registro, en el que el detenido colaboró en todo momento, se incautó una importante cantidad de hachís. Algunos de los presentes, además, relacionan al sospechoso con la venta de MDMA y otras sustancias estupefacientes.

Según fuentes de la actuación y también vecinales, lo de la invisibilidad no era precisamente el truco que mejor manejaba el presunto camello, de unos 25 años de edad. Cada vez resultaba más llamativo ver cómo paraban vehículos ocupados por varios jóvenes al lado de una persona que estaba en las antípodas del estereotipo del menudeo que a cualquier se le podría pasar por la cabeza. De ahí el apodo y la referencia al mago de las películas. “A veces parecía el Bronx, con coches y coches parando delante de él y los juegos de manos”, explican.

Una de esas operaciones fue truncada in fraganti por dos vehículos de los llamados Z de la Policía Nacional, que acudieron a toda velocidad a cortar la transacción. Fueron cacheados tanto el vendedor como el comprador, ambos con varias bolsas de hachís. Finalmente, 'Harry Potter' fue detenido y puesto a disposición judicial, aunque finalmente fue puesto en libertad por carecer de antecedentes penales. Hasta ahora.