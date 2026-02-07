Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

'Harry Potter', detenido en A Coruña por tráfico de drogas

El supuesto camello se dedicaba a vender drogas a jóvenes por toda la ciudad, sobre todo en Matogrande

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/02/2026 16:18
La glorieta de Juan Díaz Porlier, donde fue detenido 'Harry Potter'
La glorieta de Juan Díaz Porlier, donde fue detenido 'Harry Potter'
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Varias decenas de personas presenciaron la pasada semana un espectáculo digno del rodaje de una película de Hollywood. El escenario, el barrio de Matogrande, a la altura de la calle Juan Díaz Porlier. Los protagonistas, varios policías nacionales de paisano y un detenido acorralado contra una pared. Desde las ventanas, se escuchaban gritos de “es Harry Potter, es Harry Potter”. La glosa al batiburrillo de referencias resulta todavía más surrealista, ya que se trataba de la detención de un presunto camello, muy conocido en el entorno, al que en los círculos de la investigación y los residentes en la zona conocían por el nombre del personaje creado por J.K. Rowling.

La farmacia de la calle Rosalía de Castro, durante el día de ayer

Detenido en A Coruña el 'Joker de las farmacias', un ladrón que sembró el terror en las boticas

Más información

Referencias cinematográficas aparte, la noticia ha supuesto todo un alivio para los familiares de muchos jóvenes de la ciudad, conscientes de que el público objetivo de 'Harry Potter' eran en muchos casos estudiantes. Durante el registro, en el que el detenido colaboró en todo momento, se incautó una importante cantidad de hachís. Algunos de los presentes, además, relacionan al sospechoso con la venta de MDMA y otras sustancias estupefacientes.

Un garaje de Novo Mesoiro

El barrio de A Coruña en el que destrozan coches para robar el papel higiénico

Más información

Según fuentes de la actuación y también vecinales, lo de la invisibilidad no era precisamente el truco que mejor manejaba el presunto camello, de unos 25 años de edad. Cada vez resultaba más llamativo ver cómo paraban vehículos ocupados por varios jóvenes al lado de una persona que estaba en las antípodas del estereotipo del menudeo que a cualquier se le podría pasar por la cabeza. De ahí el apodo y la referencia al mago de las películas. “A veces parecía el Bronx, con coches y coches parando delante de él y los juegos de manos”, explican.

Detenido un hombre que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija de 7 años

Detenido un hombre que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija de 7 años

Más información

Una de esas operaciones fue truncada in fraganti por dos vehículos de los llamados Z de la Policía Nacional, que acudieron a toda velocidad a cortar la transacción. Fueron cacheados tanto el vendedor como el comprador, ambos con varias bolsas de hachís. Finalmente, 'Harry Potter' fue detenido y puesto a disposición judicial, aunque finalmente fue puesto en libertad por carecer de antecedentes penales. Hasta ahora.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña

El bus y el coche compartido, las únicas alternativas al aislamiento ferroviario de Vigo
Dani Sánchez
Jeff, viola de la Sinfónica, con la camiseta de los Seahawks

La Sinfónica de Galicia afina para la Superbowl con un devoto de los Seahawks
Guillermo Parga
Desprendimiento en As Lapas

La Policía Local de A Coruña acude a As Lapas por un desprendimiento
Lara Fernández
Wake Up en el muelle de Batería. Fotos Carlota Blanco (32)

El Wake Up Festival empieza a anunciar su cartel sin saber si podrá celebrarse en A Coruña
Noela Rey Méndez