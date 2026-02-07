Los bomberos enfrían la bombona de acetileno para impedir su explosión hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Un susto de los grandes se llevaron hace 25 años en Os Castros debido al incendio de una furgoneta que contenía una bombona de acetileno, un gas altamente inflamable. Gracias a la rápida actuación de los bomberos se evitó que explotara. Ese incidente mereció la imagen principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy de 2001. En 1976, hace 50 años, Carlos Casares presentaba su última novela en la librería Lume. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, se aprobaba en el Ayuntamiento el pago de indemnizaciones a los inquilinos de las viviendas del Camaranchón que accedieran a abandonar sus casas. En 1926, hace un siglo, el centro cultural de Santo Tomás de Aquino acogía una velada filarmónico-teatral.

Miércoles, 7 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Alarma en Os Castros por una bombona de acetileno

El incendio de una furgoneta cargada con una bombona de acetileno –un gas altamente inflamable– pudo haber causado una gran tragedia en Os Castros. La rápida intervención de los bomberos impidió que explotara la botella, cuya onda expansiva habría afectado a personas y edificios situados en un radio de cien metros.

Mientras tanto, el laboratorio de Zaragoza confirmó ayer, 6 de febrero de 2001, la existencia en Galicia de tres nuevos casos de vacas locas y dos en la comunidad de Navarra. Las reses, que ya han sido sacrificadas, pertenecían a explotaciones de Aranga, Sarria y Viana do Bolo. Todos los animales eran mayores de treinta meses.

Además, el vendaval que en los últimos días azotó A Coruña y su área metropolitana provocó que el fondeadero de Ares se saturara con grandes buques que no podían arribar al puerto coruñés. Se espera que los barcos atraquen en la ciudad a lo largo del día de hoy.

Sábado, 7 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Carlos Casares presenta su nueva novela en Lume

Carlos Casares, autor de la novela ‘Xoguetes para un tempo perdido’, premio de la Editorial Galaxia, hizo ayer, 6 de febrero de 1976, la presentación de la obra en el aula de cultura de la librería Lume, acto organizado por la agrupación cultural O Facho. Tras la exposición de Carlos Casares, no se celebró coloquio, pues no se había concedido el correspondiente permiso a los organizadores. ‘Xoguetes para un tempo perdido’ es autobiográfica y narra tres etapas claves en su vida.

También ayer en el Centro Sindical de Formación Profesional Acelerada número 5 de La Coruña tuvo lugar la clausura del curso de los alumnos de la XXVIII promoción. El acto fue presidido por el delegado provincial de la Organización Sindical, don Leopoldo Marzal Albarrán. El director del centro, señor Matallín Monchli, al comentar el desarrollo del curso, destacó cómo una vez más se había puesto de manifiesto el interés por parte de los alumnos por asimilar las enseñanzas.

Miércoles, 7 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Indemnizaciones para los vecinos del Camaranchón

Bajo la presidencia del Alcalde señor Molina celebró sesión en la tarde de ayer, 6 de febrero de 1951, la Permanente Municipal. Fue aprobada una propuesta de la Alcaldía en virtud de la cual se abonará a los inquilinos de las viviendas del Camaranchón, en concepto de indemnización, el importe correspondiente a tres anualidades en caso de que abandonen dichas viviendas inmediatamente. Esta indemnización será rebajada en una doceava parte por cada mes que transcurra sin que desalojen las casas hasta el término de un año, que es el plazo marcado por la ley.

Por otra parte, quedó facultado el ponente de Obras para habilitar por cuenta del Ayuntamiento algunas viviendas a ocupar por los vecinos desalojados de sus casas con motivo de las obras que se realizan en el edificio de la nueva Escuela de Náutica.

Domingo, 7 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Velada filarmónico-teatral en Santo Tomás de Aquino

Hoy domingo, 7 de febrero de 1926, a las siete y media de la tarde, tendrá lugar en el Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino una entretenida velada filarmónico-teatral en la que, entre otros números, se pondrán en escena dos divertidos juguetes cómicos.

Además, hoy a las diez y media se celebrarán las sesiones de los Círculos de Estudios de las parroquias de Santiago y San Nicolás (a esta última concurrió el de San Jorge). En Santa Lucía se celebrará a las once la primera de dichas reuniones, estando convocada en el despacho rectoral. Se ruega a todos los socios la más puntual asistencia.

Por otra parte, después de haber cumplido sus deberes militares en el Ministerio de la Marina, regresó de la Corte a esta capital el joven don Fortunato García Serrano.