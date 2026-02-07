Fletan un autobús desde Madrid para asistir al Survival Zombie de A Coruña

Una zombi en un evento de Survival Zombie World Real Games

A Coruña será escenario este sábado de una escena apocalíptica. El centro comercial Marineda City acogerá el evento Survival Zombie, organizado por la empresa World Real Games. Y si ya de por sí la experiencia inmersiva ha movilizado a centenares de coruñeses, la organización ha fletado un autobús desde Madrid para aquellos que quisiesen desplazarse desde la capital a A Coruña para participar en ella. En total, quince jugadores acudirán desde Madrid, sin coste adicional. Solo pagan la entrada, de 39,90 euros, para jugar como superviviente y, después, regresar a casa en el autobús del personal.

La empresa prevé la asistencia de 500 personas, que tendrán que colaborar, buscar pistas, resolver acertijos y sobrevivir a hordas de muertos vivientes que camparán a sus anchas por todo el recinto. El evento está vinculado con el final de la saga de '28 días después', en este caso, el estreno de la película '28 años después: el templo de huesos'.

El juego dura seis horas, pero aquellos que acudan a ver la película, se pasarán ocho horas dentro de la doble experiencia inmersiva. La proyección comienza a las 22.00 horas, y el juego, a las 00.00, extendiéndose hasta las 06.00 horas. El centro comercial estará abierto hasta que la zona de restauración atienda a los clientes, pero una vez cierre, solo quedarán dentro los jugadores que estén participando en esta acción.