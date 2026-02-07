Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los cortes de tráfico y los refuerzos en los autobuses de A Coruña durante el Carnaval

Redacción
07/02/2026 11:17
El Ayuntamiento de A Coruña reforzará sus servicios de transporte durante las celebraciones del Carnaval

“En estas fechas se celebran fiestas de disfraces, concursos, bailes, audiciones musicales, conciertos y similares para festejar el Entroido, y el Ayuntamiento quiere disponerlo todo para disfrutar la alegría propia de estas fechas y evitar molestias innecesarias al vecindario”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey, que también añadió que “de este modo, se podrá disfrutar de una ciudad que cuide la buena convivencia, el respeto y la tolerancia, así como corresponsabilizarnos como ciudadanía para evitar y alertar ante cualquier manifestación que vulnere la libertad y el gozo de las personas, atendiendo especialmente las violencias machistas, LGTBI fobias, racistas o xenófobas”.

Presentación del programa de Carnaval 2026 en A Coruña

Carnaval en A Coruña

Durante estos días el Ayuntamiento tendrá que efectuar los siguientes cortes de tráfico puntuales:

  • Viernes 13: Entronización del Dios Momo | Plaza de España - Atalaya de San Roque, a las 21.00 horas.
  • Sábado 14: Concurso de Comparsas y concurso de Carrozas | Calles Juana de Vega. plaza de Mina. Cantones. María Pita, a las 17.30 horas.
  • Martes de Carnaval, día 17 de febrero | La calle Panaderas, plaza de España, la calle de San Juan, la calle San José, la calle de la Torre y las calles de su entorno permanecerán cerradas al tráfico, a causa de la celebración del Carnaval. Concurso infantil y familiar y concurso de choqueiros, desde las 12.00 horas.
  • Miércoles 18: Desfile del entierro de la Sardina y el Carnaval hasta la playa de San Amaro. Desentronización del Dios Momo | Desde el Circo de Artesanos, a las 20.30 horas.

La ciudadanía coruñesa contará también con la instalación de dos Puntos Violetas el sábado 14 y el martes 17 de febrero. Estos puntos, explican desde el Ayuntamiento, son espacios seguros que, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad y con los recursos municipales, ofrecen información a la ciudadanía en general y, de ser preciso, atención integral (acogida, asesoramiento y apoyo psicológico) a adolescentes y mujeres ante situaciones de violencia machista, especialmente las vinculadas a la violencia sexual. El horario de atención será de 22.00 a 02.00 horas el sábado14 de febrero y de 19.00 a 23.30 horas el martes 17 de febrero.

Finalmente, con motivo de las fiestas y para facilitar la movilidad, se reforzarán las frecuencias de las líneas de autobús que afectan a Monte Alto y Orillamar, de la siguiente manera:

  • Refuerzo de frecuencias de las líneas 1, 1A, 6, 7 y 21.
  • Aumento del horario de funcionamiento de la línea 11 hasta las 23.30 horas, hora en la que hará la última salida desde As Lagoas-Monte Alto.
  • Las noches del viernes 13, sábado 14, lunes 16 y martes 17 de febrero estarán operativas las líneas del bus Búho.
