El Wake Up Festival empieza a anunciar su cartel sin saber si podrá celebrarse en A Coruña

El Wake Up Festival en su edición en el Puerto Carlota Blanco

El Wake Up Festival empezará este miércoles, 11 de febrero, a anunciar el cartel de su próxima edición, prevista para el mes de junio. Lo hará aún sin saber si, efectivamente, el cuarto capítulo de su historia se podrá celebrar en la ciudad de A Coruña.

El que se llamará 'Wake Up Nature' tenía prevista su celebración para los días 5 y 6 de junio, pero "trabas burocráticas" para obtener las licencias necesarias en A Coruña están haciendo pensar a los promotores en abandonar tierras herculinas.

Aunque las anteriores citas se habían celebrado en el parque de Bens, en esta ocasión se dejó en el aire la ubicación ante, según fuentes de la organización del festival, falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en lo que se refiere a la licencia para celebrar esta cuarta edición en Bens.

"Íbamos a tener respuesta en diciembre", apuntan fuentes de la organización, que aseguran que ya están "barajando otras posibilidades" fuera de la ciudad, como en Santiago o Pontevedra. "Es probable que Wake Up Festival no esté en Coruña en 2026", aseguran y añaden que ya tenían incluso el "cartel cerrado".

La celebración de este evento en el parque de Bens llegó incluso al pleno municipal en ediciones anteriores, por tratarse de un espacio natural. "Nosotros este año vamos a documentar cómo dejamos el parque. Queremos demostrar que no es nocivo. Hablando con la policía, creo que solo tuvimos tres quejas de vecinos. No molestamos al tráfico, no molestamos a los vecinos, creo que es un sitio ideal", aseguraba el director del festival en una entrevista con El Ideal Gallego el pasado verano. A este respecto, desde el festival aseguran que llegaron a plantear reducir el aforo a "5.000 personas" para esta cuarta edición.

Fuentes del Ayuntamiento aseguran que no tienen registrada ninguna solicitud de licencia al respecto, pero que cuando se entregue se analizará la documentación y aprobará si cumplen las condiciones, ya que en las tres ediciones anteriores, apuntan, no se registró ningún tipo de problema con el evento.