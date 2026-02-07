El próximo paso para el futuro del puerto: cinco candidatos que llegarán “en breve”

Vista del muelle de Linares Rivas, donde se ubica la lonja Quintana

Coruña Marítima es un proyecto de transformación y reordenación de la fachada marítima del Puerto Interior de A Coruña. Su objetivo es convertir los espacios portuarios que ya carecen de actividad industrial en áreas de uso ciudadano, integrando el puerto con la ciudad. Para lograr este objetivo, la Autoridad Portuaria, Xunta de Galicia, Estado y Ayuntamiento de A Coruña acordaron realizar un concurso público para seleccionar al redactor del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles.

Un total de catorce uniones temporales de empresa —que engloban a 78 compañías del ámbito internacional y nacional, así como firmas con delegación en la urbe— presentaron su candidatura al concurso público.

Estado

¿En qué situación actual se encuentra este proceso? El Puerto coruñés explica que los técnicos analizan las ofertas presentadas y que se procederá a la selección de un total de cinco candidatos. Así, también indica que se está “ultimando” el proceso, realizando “comprobaciones” y que en un plazo “muy breve” se harán públicos los nombres de los cinco escogidos.

En la selección se tendrán en cuenta la experiencia de los equipos en trabajos previos, el currículum y los premios y reconocimientos obtenidos en su trayectoria profesional.

Entre los profesionales que optan a elaborar el Máster Plan de Coruña Marítima figuran tanto empresas locales como de carácter nacional e internacional procedentes de países como Francia, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Dinamarca, Portugal, Italia o Estados Unidos, entre otros. Las compañías locales, o con delegación permanente en A Coruña, son un total de 36, sumando las que forman parte de las uniones temporales de empresas y las que participarán en condición de colaboradoras de estas sociedades.

El equipo ganador del concurso público deberá presentar la propuesta de la fachada marítima entre el verano y el otoño de 2027

Las bases de la licitación establecían la necesidad de que las candidaturas que opten a redactar el Máster Plan cuenten con equipos multidisciplinares, en los que haya profesionales con experiencia en urbanismo, paisajismo, arquitectura, hidrología, puertos, ferrocarriles y movilidad, entre otros ámbitos, dado que se trata de reordenar un ámbito de un millón de metros cuadrados en un entorno complejo y diverso.

Siguiente paso

A partir de ahí, en una segunda fase, cada una de las cinco empresas seleccionadas tendrá un plazo de cinco meses para presentar su propuesta. Cada oferta será valorada con criterios que tendrán en cuenta la calidad técnica de la propuesta, su funcionalidad, los aspectos ambientales, los aspectos económicos y globalmente la mejor ordenación urbanística.

De esta forma, está previsto que el concurso esté resuelto en el verano de este mismo año 2026, momento en el que el ganador ya tendrá que hacer pública una primera maqueta de todo el proyecto. A partir de ahí, el equipo vencedor dispondrá de un año para desarrollar el plan director del proyecto Coruña Marítima, que deberá presentar entre el verano y el otoño de 2027, así como todos los anexos y documentos complementarios que figuran en las bases.

Después, una vez que se empiece a trabajar sobre los desarrollos y las piezas concretas del ámbito portuario y ferroviario, se irán convocando concursos concretos para cada uno de los espacios. El importe de la licitación es de algo más de tres millones de euros, que serán financiados por las cinco administraciones públicas que impulsan el proyecto.

Puertos del Estado asume el 22,22% (736.666 euros), mientras que la Autoridad Portuaria de A Coruña el 22,22% (736.668 euros), Adif el 22,22% (736.666 euros), la Xunta de Galicia costea el 16,67% (552.500 euros) y, por último, el Ayuntamiento de A Coruña financia el restante 16,67% (552.500 euros).

Así se reparte el coste del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles de A Coruña Más información