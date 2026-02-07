Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PPdeG pregunta al Gobierno por la seguridad en los centros penitenciarios tras la agresión en Teixeiro

Ep
07/02/2026 13:07
Módulo de la cárcel de Teixeiro
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El PP ha elevado al Congreso de los Diputados la lesión sufrida el pasado jueves por un funcionario de Teixeiro (A Coruña), que enmarcan en un contexto de "aumento sostenido de agresiones" en centros penitenciarios, y ha preguntado al Gobierno por las medidas adoptadas para "frenar" esta situación, entre otras cuestiones vinculadas a la seguridad.

Por una parte, el Grupo Popular ha exigido la comparecencia "urgente" del secretario general de Instituciones Penitenciarias para dar cuenta del incremento "exponencial" de las agresiones, de las "condiciones de inseguridad" existentes en los centros del Estado y de las actuaciones realizadas o planeadas por el Gobierno.

Modulo de la cárcel de Teixeiro

Los guardias denuncian una pelea xenófoba en la cárcel de Teixeiro

Más información

Al mismo tiempo, diputados gallegos del PP han remitido una batería de preguntas para las que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez una respuesta por escrito. Además de reiterar en ellas la cuestión acerca de las medidas a adoptar, cuestionan si considera "adecuado" que módulos con cerca de un centenar de internos sean atendidos por "dos funcionarios", lo que aseguran que ha sucedido en Teixeiro.

También preguntan por la "falta de reconocimiento" a funcionarios; por si el Gobierno cree necesario un refuerzo de las plantillas, que ven "mermadas, y por los criterios seguidos por la Secretaría General para "mantener en segundo grado a internos con un historial reiterado de agresiones".

La población reclusa de Teixeiro creció un 25% en solo un año

Más información

"No es normal que en el último eslabón de nuestra seguridad, que son los centros penitenciarios, tengamos abandonados a los trabajadores, a los que velan por la seguridad de todos los españoles", ha criticado Ana Vázquez en un audio remitido a los medios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Balcón Atlántico, en San Agustín

Las ‘joyas’ de A Coruña se trasladan de los barrios al mercado de San Agustín para celebrar O Balcón Atlántico
Lara Fernández
Coche de la Guardia Civil

Investigada una mujer de 63 años por conducir sin carné a 223 kilómetros por hora en Huesca
EP
El ideal gallego

Zelenski dice que Trump quiere poner fin a la guerra en junio
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa de este lunes tras la reunión de su gabinete

La Xunta reforzará por ley las diputaciones y pasa página de comarcas y parroquias por "carecer de sentido"
EP