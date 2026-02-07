El mejor selfi de A Coruña, pero… ¿a qué precio?

"Al mar hay que tenerle respeto, no miedo". Esa frase tan escuchada en ciudades marítimas como A Coruña y tan poco puesta en práctica, sobre todo, por conseguir 'la fotografía perfecta'. Las redes sociales han hecho que se compartan momentos del día a día y, la inconsciencia de muchos por el mejor selfi ya se ha llevado la vida de varias personas a lo largo de todo el mundo.

Son habituales los vídeos a lo largo de toda la geografía de personas que se saltan las cintas policiales, dándoles igual que haya alerta amarilla, naranja o roja, con tal de echarle un pulso a la naturaleza y tener ese recuerdo en su móvil, contra viento y marea, pese a las advertencias de las autoridades.

La caracola de Punta Herminia o la explanada de Las Esclavas son, por desgracia, testigos habituales de estas 'imágenes extremas'. Sin ir más lejos, a finales de 2025, un joven italiano tuvo que ser rescatado en el primero de los enclaves porque una ola de grandes dimensiones le arrastró hacia el mar. Un turista alemán, en el mismo lugar, unos meses antes, no corrió la misma suerte. Supieron que este último, como contó El Ideal Gallego en su momento, estaba en A Coruña porque había enviado un selfi, en el mismo lugar y hora en el que tuvieron lugar los hechos, con un margen de unos minutos.

Pese a las tragedias, la gente se sigue atreviendo. En este caso, para coger la mejor ola o fotografiarla, como pasó esta misma semana en la playa del Orzán. Una chica, un móvil y la marea acechando. Esa fue la estampa que se pudo observar tras saltarse la prohibición de acceso a los arenales por la alerta naranja. En algunos puntos, las olas ya llegaban hasta los muros del Paseo Marítimo, veía cómo la gente se quedaba mirando (atónita) desde lo alto de la balaustrada, pero lo importante era conseguir el selfi, el mejor selfi.