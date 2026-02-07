El BNG exige que se mejoren las condiciones de trabajo en la torre de control de Alvedro

Representantes de los trabajadores de la torre de control de Alvedro se reúnen con el BNG Cedida

El BNG ha denunciado el "grave deterioro" de las condiciones laborales en la torre de control del aeropuerto de A Coruña desde su privatización. El diputado en el Congreso, Néstor Rego, se reunió con representantes de los trabajadores, que le exigieron medidas para garantizar la seguridad aérea y los derechos del personal controlador.

En el encuentro, en el que también participaron la diputada en O Hórreo Iria Taibo, el edil de A Coruña David Soto y el portavoz en Culleredo, Tono Chouciño, los representantes de los controladores "alertaron dunha situación de degradación continuada do servizo, con recortes de persoal, sobrecarga de traballo e vulneración dos seus dereitos laborais, sen que AENA nin AESA teñan dado resposta ás reiteradas advertencias".

El BNG exige que se garantice que Alvedro funcione por la noche y se ponga fin a la "privatización de la torre de control" Más información

Según explica Néstor Rego, "a empresa adxudicataria, Saerco, reduciu o cadro de persoal a respecto da licitación anterior, o que está a provocar fatiga acumulada, estrés e un aumento das baixas médicas. Isto, sen dúbida, pode ter unha incidencia negativa nas condicións en que é prestado o servizo e, por tanto, potencialmente na seguranza".

El diputado también avisa de que “a privatización da torre de control de Alvedro non mellorou a calidade do servizo, senón que introduciu precariedade e riscos innecesarios nun ámbito tan sensíbel como o control do tráfico aéreo”. Rego también denunció cancelaciones de "vacacións, negación de permisos e modificacións unilaterais das quendas, prácticas incompatíbeis cos estándares de seguranza aérea".

En este sentido, exigió al Gobierno central que intensifique la supervisión, obligue a la empresa a respetar los derechos laborales, refuerce el personal y escuche directamente a los controladores. Además, Rego reclamó la revisión de la privatización de la torre de control y la evaluación de la recuperación de la gestión pública como “a mellor garantía para asegurar un servizo seguro e condicións laborais dignas”.