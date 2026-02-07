El AVE entre A Coruña y Madrid queda parado durante dos horas cerca de Ourense

Varios pasajeros del AVE de Madrid llegan a la estación de A Coruña Javier Alborés

Una incidencia técnica, sobre la que Renfe no ha dado más detalles, ha obligado a detener un AVE que estaba programado para salir de A Coruña a las 07.15 horas y tenía prevista su llegada a Madrid a las 11.05 horas.

Cerca de las 10.00 horas de este sábado, la operadora informó en 'X', en respuesta a una usuaria que reportó un retraso de más de una hora, que el tren 04364 se encontraba detenido por un motivo técnico. "Estamos trabajando para recuperar el servicio lo antes posible", indicó.

Poco después de las once, y también en respuesta a otro de los pasajeros del tren, Renfe explicaba que acababan de "confirmar que el tren que realizará la maniobra ya se encuentra acoplado" al detenido, por lo que en unos minutos estaba previsto que se reanudase el recorrido.

Esta detención se ha producido durante el tercer día consecutivo en el que Renfe ha suspendido la circulación de todos los trenes con origen o destino Vigo, lo que afecta a las conexiones con Santiago de Compostela y Ourense.